السيسي يوجه الحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصةً العمالة غير المنتظمة.. وبرلمانيون: جاءت في الوقت المناسب.. ومطالب بتوفير منصة إلكترونية لتسجيل البيانات لمنحهم 1000 جنيه شهريا

1000 جنيه شهريًا... اقتصادية البرلمان تزف بشرى لأصحاب العمالة غير المنتظمة

قوى البرلمان تشيد بتوجيهات الرئيس لدعم العمالة

برلمانية تطالب بخفض أسعار الكهرباء والمياه والغاز

نائبة: توجيهات السيسي تصب في صالح العامل البسيط

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ووزيرة التضامن ، ومستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالميًا وداخليًا، خاصةً ما يتعلق بتدبير الاحتياجات المالية للجهات الحكومية المختلفة للتعامل مع التطورات ذات الصلة".





وأضاف راضي أن الرئيس وجه بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، خاصةً قطاع العمالة غير المنتظمة، والفئات الأكثر احتياجًا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.





ومن جهته، أيد عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصة العمالة الغير منتظمة، معقبًا:" توقيت جيد في ظل أزمة فيروس كورونا".





وقالت "الجوهري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه منذ بداية فيروس كورونا في الانتشار حول العالم ووصوله إلى مصر تأثر الاقتصاد بشكل كبير إضافة إلى المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية التي تتمثل في النجارة والمباني والفلاحين وغيرهم، أصبحوا غير قادرين على العمل بسببه.





وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، ضرورة توفير منصة إلكترونية لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، والبطالة، لإعطائهم مبلغ 1000 جنيه شهريا؛ يكون بمثابة سندا لهم في ظل هذه الازمة، لافتًا إلى أن الرقم الذي أعلنت عنه وزارة التضامن للتواصل مع العمالة وتسجيل البيانات، لا يستجيب ، ووجود منصة الكترونية؛ سيسهل عملية التواصل وتقديم البيانات.





وأوضح "الجوهري" أن الحكومة تستطيع أن تتاكد من صحة هذه البيانات من عدمه عن طريق التأمينات كونه مسجلا أو موظفا حكوميا او بالقطاع الخاص ، أو هو بالفعل ضمن العمالة غير المنتظمة، مؤكدًا أن مبلغ الـ 1000 جنيه يعادل 8 مليارات جنيه شهريًا؛ وذلك من الممكن التجزئة من المبلغ الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.





كما أكد النائب أن الموازنة العامة يوجد بها فائض أولي 2% من الناتج المحلي الذي يقدر بين 6 - 6.5 تريليون جنيه، وتستطيع الحكومة أن تحصل على جزء منه؛ من اجل دعم المواطن غير القادر على العمل ، أو العمالة غير المنتظمة أيضا.





فيما أشادت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصة العمالة غير المنتظمة، معقبة:" جاءت في الوقت المناسب".





وأكدت "سعد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وعلى الفور قامت وزيرة التضامن بالإعلان عن خط ساخن لتسجيل العمالة غير المنتظمة .





وأكملت النائبة حديثها:" وبعد ما قامت وزيرة التضامن بالإعلان عن هذا الخط لإعطاء كل عامل مبلغ وقدره 500 جنيه شهريا؛ اكتشفنا أن هذا الخط غير مفعل لاستقبال طلبات تسجيل العمالة غير المنتظمة ".





وأكدت النائبة أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ليؤكد ما أعلن عنه من قبل بتوفير كل الدعم للشعب وخاصة العمالة غير المنتظمة ، وتابعت قائلة:" الرئيس يشعر بنبض المواطن وبالأخص العامل البسيط الذي رزقه يوما بيوم".





كما طالبت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة، بتخصيص جزء من مبلغ الـ 100 مليار جنيه الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاونة الأخيرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لخفض أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه.





وأكدت "سعد " أنه في ظل وجود أزمة كورونا ينبغي أن تقوم الحكومة بخفض اسعار الفواتير الكهرباء والمياه والغاز لتخفيف الاعباء على المواطنين، لافتة إلى أن هناك بعض المواطنين يعتمدون على العمل "يوم بيومه"، وينبغي أن نساعدهم على مواجهة تحديات المعيشة للحفاظ على سلامتهم.





وأشارت عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجهود كبيرة من أجل دعم المواطن، مؤكدة ضرورة أن تعمل الحكومة بأقصى جهدها حتى نتمكن من القضاء على أزمة فيروس كورونا.



