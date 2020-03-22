السيسي يوجه الحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصةً العمالة غير المنتظمة.. وبرلمانيون: جاءت في الوقت المناسب.. ومطالب بتوفير منصة إلكترونية لتسجيل البيانات لمنحهم 1000 جنيه شهريا

فيما أشادت سماح سعد عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصة العمالة غير المنتظمة، معقبة:" جاءت في الوقت المناسب".
وأكدت "سعد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه منذ بداية ظهور أزمة فيروس كورونا قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإعلان عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، وعلى الفور قامت وزيرة التضامن بالإعلان عن خط ساخن لتسجيل العمالة غير المنتظمة.
وأكملت النائبة حديثها:" وبعد ما قامت وزيرة التضامن بالإعلان عن هذا الخط لإعطاء كل عامل مبلغ وقدره 500 جنيه شهريا؛ اكتشفنا أن هذا الخط غير مفعل لاستقبال طلبات تسجيل العمالة غير المنتظمة".
وأكدت النائبة أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ليؤكد ما أعلن عنه من قبل بتوفير كل الدعم للشعب وخاصة العمالة غير المنتظمة، وتابعت قائلة:" الرئيس يشعر بنبض المواطن وبالأخص العامل البسيط الذي رزقه يوما بيوم".
كما طالبت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الحكومة، بتخصيص جزء من مبلغ الـ 100 مليار جنيه الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاونة الأخيرة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لخفض أسعار فواتير الكهرباء والغاز والمياه.
وأكدت "سعد " أنه في ظل وجود أزمة كورونا ينبغي أن تقوم الحكومة بخفض اسعار الفواتير الكهرباء والمياه والغاز لتخفيف الاعباء على المواطنين، لافتة إلى أن هناك بعض المواطنين يعتمدون على العمل "يوم بيومه"، وينبغي أن نساعدهم على مواجهة تحديات المعيشة للحفاظ على سلامتهم.
وأشارت عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بجهود كبيرة من أجل دعم المواطن، مؤكدة ضرورة أن تعمل الحكومة بأقصى جهدها حتى نتمكن من القضاء على أزمة فيروس كورونا.
وفي السياق ذاته، أشادت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بدعم مختلف فئات الشعب خاصة العمالة غير المنتظمة.
وقالت "الهواري" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هذه التوجهات تصب في صالح العامل البسيط الذي يعتبر من أكثر المتضررين بازمة فيروس كورونا فهو يعمل يومًا بيوم من أجل الحصول على الأموال ليستطيع أن يعيش بها ويكمل يومه.
وأشارت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إلى أن وزارة التضامن قامت بالإعلان عن خط ساخن لاستقبال العمالة غير المنتظمة؛ لتقديم راتب شهري لهم، وبحث حالتهم الاجتماعية لتوضيح الفئة الأكثر احتياجا، لافتة إلى أن هناك دعما كبيرا من الدولة المصرية لكل الفئات المتضررة من الأزمة.
وتابعت النائبة حديثها:" لدي مؤسسة خيرية وجميع العاملين بها يحصلون على رواتبهم بانتظام منذ بداية الأزمة، وحتى الان، رغم انهم في إجازة".