محافظ الإسكندرية : 90% من المحافظة قاموا بالحظر والالتزام بالبقاء بالبيوت.. فيديو

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، إن 90 % من المواطنين التزاما بقرارات الغلق من الساعة السابعة والبقاء في البيوت ، وهناك 10% كانوا مخالفين وقد قمنا بأخذ الإجراءات القانونية معهم .





أضاف محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ،: أننا قمنا بتشميع 12 مطعم بالإضافة إلى المقاهي التي وجدتها مازالت تعمل قمنا بأخذ الإجراءات اللازمة وقمنا بمصادرة الشيش وعدمها .













واوضح محمد الشريف ، أن المنشية ومحطة الرمل يوجد بهم التزام كامل بقرارات الغلق و ينفذوا الأوامر .













وتابع : أن هناك متابعة يوميا من مديرية الصحة ومن المحافظة ومن وزارة الصحة علي مستشفى العزل في الإسكندرية كما ان المستشفي في مكان مؤمن جدا .









واستكمل : أن الامور تسير على أكمل وجه في محافظة الاسكندرية وليس هناك تقصير من المسؤولين في متابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء .