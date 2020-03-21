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محافظ الإسكندرية : 90% من المحافظة قاموا بالحظر والالتزام بالبقاء بالبيوت.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 11:37 م
محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
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إبراهيم القادري
قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، إن 90 % من المواطنين التزاما بقرارات الغلق من الساعة السابعة والبقاء في البيوت ، وهناك 10% كانوا مخالفين وقد قمنا بأخذ الإجراءات القانونية معهم .

أضاف محمد الشريف خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناه المحور ،: أننا قمنا بتشميع 12 مطعم بالإضافة إلى المقاهي التي وجدتها مازالت تعمل قمنا بأخذ الإجراءات اللازمة وقمنا بمصادرة الشيش وعدمها .



واوضح محمد الشريف ، أن المنشية ومحطة الرمل يوجد بهم التزام كامل بقرارات الغلق و ينفذوا الأوامر   .



وتابع : أن هناك متابعة يوميا من مديرية الصحة ومن المحافظة ومن وزارة الصحة علي مستشفى العزل في الإسكندرية كما ان المستشفي في مكان مؤمن جدا .


واستكمل : أن الامور تسير على أكمل وجه في محافظة الاسكندرية وليس هناك تقصير من المسؤولين في متابعة تنفيذ قرار رئيس الوزراء .
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