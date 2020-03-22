المشدد 5 سنوات للمتهمين بالسرقة بالإكراه بمصر الجديدة

قضت محكمة جنايات القاهرة؛ بمعاقبة المتهمين بخطف مدير تسويق وسرقته بالاكراة في مصر الجديدة؛ بالسجن المشدد ٥ سنوات لاتهامها .





صدر الحكم برئاسة المستشار مجدى عبد الباری وعضوية المستشارين مصطفی البدويني ومحمد عبدالحکیم رضوان وأمانة سر حسن منصور

ومحمد علاء.





و كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بسرقة المنقولات والمبالغ النقدية المملوكة للمجنى عليه كرها عنه حيث فوجی المجنى عليه أنه أثناء إستقلال سيارته سمع صوت لشئ ما اصطدم بالسيارة فقام بالوقوف على جانب الطريق وفوجئ بعدد من الأشخاص يقتحمون سيارته وقاموا بتكبيله وسرقة كافة متعلقاته من مبلغ مالى وهاتف محمول وحافظة نقود وأستقل أحدهم سيارته وأصطحبوه إلى مكان ناء واحتجزوه بذلك المكان لفترة من الزمن وسلموه هاتف خلوي للإتصال بأهليته وإحضار مبلغ مالى نظير إطلاق صراحه .





وأضافت التحقيقات أن زوجة المجنى عليه فور وردوها الإتصال من زوجها بتسليم مبلغ 500 دولار لحارس العقار الموجود بالمنزل ليقوم بإعطائه لأحد المتهمين واتصلت بوالد زوجها وتوجهت إلى المكان .. المتفق عليه وفوجئت أن زوجها محتجز بأحد الأماكن النائية واتصلت بالشرطة وأخبرتهم بالواقعة.