AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تجديد حبس متهم في نشر شائعات كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:05 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
Advertisements
عمرو خليفة - محمد العيسوى
أمرت نيابة مدينة نصر بتجديد حبس متهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة حول عدد المصابين بفيروس كورونا.

وواجهت النيابة المتهم بالفيديوهات التي ظهر فيها وزعم ارتفاع عدد المصابين بالفيروس ووصوله إلى المدارس المصرية؛ ولم يقدم المتهم أي دليل على صحة ما أشاعة.

ونسبت النيابة للمتهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإثارة الفزع بين المواطنين.

كانت أجهزة الأمن رصدت فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ ظهر فيها المتهم وهو يتحدث فيها عن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر؛ ويشيع أرقام غير صحيحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة

تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل

تجديد حبس متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

حبس متهم جديد بنشر أخبار عاجلة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

تجديد حبس متهم بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي

حبس متهم بنشر أخبار كاذبة والترويج لجماعة إرهابية

ترشيحاتنا

شاهد.. صور جديدة من حريق استوديو مسلسل النهاية لـ يوسف الشريف

النائب العام يأمر بحبس 4 متهمين نشروا فيديوهات ساخرة من مواطنين على تيك توك بالمقطم

بيشتغلوا جوا النار.. متعافٍ من كورونا يتحدث عن أطباء العزل..مداخلة

دعاء ليلة الإسراء والمعراج.. 4 كلمات هم حقيقة الكون الكبرى

خاص.. أول تعليق من طبيب المنتخب على إصابة رمضان صبحي.. فيديو

بعد ارتفاع أعداد المتعافين.. الصحة توضح الخلطة السرية لعلاج فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالذهبي الناري .. زوجة ماجد المصرى تشعل إنستجرام بصحبة زوجها

عواجيز يتحدون كورونا باللعب والمرح.. شاهد مقطع مثير للإعجاب

والدة كندة علوش تشعل السوشيال ميديا بجمالها الأخاذ .. صور