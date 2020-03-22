تجديد حبس متهم في نشر شائعات كورونا

أمرت نيابة مدينة نصر بتجديد حبس متهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بنشر أخبار كاذبة حول عدد المصابين بفيروس كورونا.





وواجهت النيابة المتهم بالفيديوهات التي ظهر فيها وزعم ارتفاع عدد المصابين بالفيروس ووصوله إلى المدارس المصرية؛ ولم يقدم المتهم أي دليل على صحة ما أشاعة.





ونسبت النيابة للمتهم اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإثارة الفزع بين المواطنين.





كانت أجهزة الأمن رصدت فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك؛ ظهر فيها المتهم وهو يتحدث فيها عن أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر؛ ويشيع أرقام غير صحيحة.