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محافظات

لمواجهة كورونا.. محافظ كفر الشيخ يُشدد على إجراءات مكافحة العدوى بالمستشفيات

السبت 21/مارس/2020 - 11:43 م
صدى البلد
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محمود زيدان
شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى وجاهزية المستشفيات لرصد واكتشاف أى حالات مشتبه فيها خاصةً مع المواطنين العائدين من الخارج، وتدريب الأطباء على تطبيق إجراءات مكافحة العدوى طبقًا للبروتوكولات الطبية المعتمدة، للتعامل مع أي حالات مصابة وفقًا للمعايير الطبية العالمية.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه يتم تزويد كافة المستشفيات بدائرة المحافظة بـ " ماسكات وقفازات طبية، ومستلزمات تطهير وتعقيم، وأجهزة كاشف حراري "، مؤكدًا على اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات الوقائية وذلك بهدف مُحاصرة انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع الصحى.

ووجه محافظ كفرالشيخ، ببذل قصارى الجهد في تقديم الرعاية الطبية اللازمة لجميع المرضى المترددين على جميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية حتى تمام الشفاء، مؤكدًا علي التنسيق الكامل بين كافة المسئولين بالمحافظة وقطاع التأمين الصحي ومديرية الصحة لمجابهة فيروس " كورونا ".
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