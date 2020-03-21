بسبب كورونا.. مستقبل وطن يعقم مساجد وكنائس المعصرة

فى لفتة إنسانية رائعة أطلقها حزب مستقبل وطن بأمانة المعصرة للقضاء على الكورونا لتوضح مدى الحب والارتباط بين المصريين وأن الشعب المصرى يد واحدة فى الأزمات لافرق بين مسلم ومسيحى الكل سواء فى حب الوطن.





فقد أطلق حزب مستقبل وطن بالمعصرة مبادرة على مدار 15 يوما للوقاية من فيروس كورونا عن طريق تعقيم وتطهير عدد من المساجد والكنائس الكائنة بالحى فضلا عن تطهير قسم شرطة المعصرة من أجل سلامة المواطنين والحفاظ على حياتهم.





وشارك فى الحملة أحمد فؤاد أمين التنظيم وربيع سيد أمين القسم وعدد من الأمناء والشياخات وشباب المنطقة .





ولاقت المبادرة التى أطلقها أحمد فؤاد امين التنظيم استحسان من الاهالى لما بذلوه من جهد على مدار يوم ونص عمل متواصل دون توقف.



