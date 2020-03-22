جهود أمنية متواصلة لحماية البيئة والمسطحات المائية تنجح فى ضبط العديد من المخالفات والقضايا

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية .





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال حماية المواد الغذائية عن ضبط ( مصنع لمنتجات الألبان وشركة مواد غذائية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القاهرة) بإجمالى مضبوطات وزنت (19,2785 طن – 85 لتر) مواد غذائية منتهية الصلاحية وبدون ترخيص وبيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ، بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية والغش التجارى .





و فى مجال حماية البيئة تم ضبط (6) منشأة بنطاق مديرية أمن (القليوبية) لإرتكاب المخالفات الآتية (عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود مهمات الوقاية والسلامة والصحة المهنية) بالمخالفة لقانون البيئة ، عوادم السيارات تم ضبط عدد (30) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بنطاق محافظة القاهرة ، بالمخالفة لقانون البيئة، و إلقاء المخلفات بالطريق العام تم ضبط عدد (4) مخالفات عبارة عن "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق المنطقة المركزية.





و فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (63) قضية متنوعة.. بالمخالفة لقانون الصيد.





و فى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (13) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية .

و فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية تم ضبط (33) قضية لإرتكاب مخالفات (عدم وجود تراخيص – إلقاء مخلفات) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.