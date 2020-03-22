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حوادث

جهود أمنية متواصلة لحماية البيئة والمسطحات المائية تنجح فى ضبط العديد من المخالفات والقضايا

الأحد 22/مارس/2020 - 04:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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اسلام مقلد - رامي المهدي
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية .

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال حماية المواد الغذائية عن ضبط ( مصنع لمنتجات الألبان وشركة مواد غذائية "بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن القاهرة) بإجمالى مضبوطات وزنت (19,2785 طن – 85 لتر) مواد غذائية منتهية الصلاحية وبدون ترخيص وبيانات وغير صالحة للإستهلاك الأدمى ، بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية والغش التجارى .

و فى مجال حماية البيئة تم ضبط (6) منشأة بنطاق مديرية أمن (القليوبية) لإرتكاب المخالفات الآتية (عدم وجود سجل الحالة البيئية – عدم وجود مهمات الوقاية والسلامة والصحة المهنية) بالمخالفة لقانون البيئة ، عوادم السيارات تم ضبط عدد (30) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بنطاق محافظة القاهرة ، بالمخالفة لقانون البيئة، و إلقاء المخلفات بالطريق العام تم ضبط عدد (4) مخالفات عبارة عن "إلقاء مخلفات بالطريق العام" بالمخالفة لقانون البيئة بنطاق المنطقة المركزية.

و فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط (63) قضية متنوعة.. بالمخالفة لقانون الصيد.

و فى مجال الملاحة الداخلية تم ضبط (13) قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الملاحة الداخلية .
و فى مجال حماية نهر النيل والمجارى المائية ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية تم ضبط (33) قضية لإرتكاب مخالفات (عدم وجود تراخيص – إلقاء مخلفات) بالمخالفة لقانون حماية نهر النيل ومنافع الرى والصرف والأراضى الزراعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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