AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ضبط 40 قطعة سلاح نارى و 113 قضية مخدرات

الأحد 22/مارس/2020 - 05:31 ص
صورة أرشيفية - سلاح
صورة أرشيفية - سلاح
Advertisements
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 40 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 35 متهم) .. وذلك على النحو التالى:
رشاش ،و (4) بنادق آلية ، و (8) بنادق خرطوش، و (4) طبنجات ، و (23) فرد محلى، و (48) طلقة مختلفة الأعيرة، و (143) قطعة سلاح أبيض.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (47562) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:
(167) حكم جناية، و (15277) حكم حبس جزئى، و (2996) حكم حبس مستأنف، و (23041) حكم غرامة، و (6081) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم (4) متهمين إرتكبوا (حادث تقليد عملة).
و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (113) قضية مخدرات بحوزة (127) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:
كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 14,585 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 2,230 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 807 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 310 جرام)، و كمية من مخدر البودرة وزنت ( 105 جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 4,600 كيلو جرام)، و كمية  مخدر الفودو وزنت ( 395 جرام)، و عدد (3255) قرص مخدر .
و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تمضبط (14) متهم.
و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.
و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (224) دراجة نارية مخالفة.
و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (29673) مخالفة مرورية.
و فى مجال فحص السائقين تم فحص (129) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 224 قطعة سلاح نارى و261 قضية مخدرات وتنفيذ 80 ألف حكم قضائي

ضبط 204 قطعة سلاح ناري و235 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

ضبط 181 قطعة سلاح نارى وتنفيذ أكثر من 60 ألف حكم قضائى متنوع

مواصلة الحملات الأمنية بمديريات الأمن.. ضبط 197 قطعة سلاح نارى و260 قضية مخدرات

أجهزة وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن

ضبط 223 قطعة سلاح نارى و300 قضية مخدرات

ترشيحاتنا

هل ينتقل طلاب الجامعات للمراحل التالية دون امتحانات.. الوزير يجيب

أدعية الإسراء والمعراج.. إليك أفضل ما تردده لتنال رضا الله ومغفرته

احذر.. أطعمة نتناولها بكثرة تجعلنا عرضة للإصابة بـ فيروس كورونا.. فيديو

لأول مرة .. هيونداي ألنترا 2021 تظهر على أرض الواقع .. صور

وفاة رئيس نادي ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

تبدأ بـ 120 ألف جنيه .. تعرف على أرخص 5 سيارات جديدة في مصر 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند جوجل.. 20 صورة تكشف عن أنوثة ليلى علوي

شاهد .. فتاة أردنية ترقص وسط الشارع وتخالف حظر تجوال كورونا

قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج