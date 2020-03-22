ضبط 40 قطعة سلاح نارى و 113 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة ، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .





أسفرت جهودها فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 40 قطعة سلاح نارى ، بحوزة 35 متهم) .. وذلك على النحو التالى:

رشاش ،و (4) بنادق آلية ، و (8) بنادق خرطوش، و (4) طبنجات ، و (23) فرد محلى، و (48) طلقة مختلفة الأعيرة، و (143) قطعة سلاح أبيض.





و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (47562) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(167) حكم جناية، و (15277) حكم حبس جزئى، و (2996) حكم حبس مستأنف، و (23041) حكم غرامة، و (6081) حكم مخالفة .





و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط تشكيل عصابى ضم (4) متهمين إرتكبوا (حادث تقليد عملة).

و فى مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط (113) قضية مخدرات بحوزة (127) متهم ، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 14,585 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 2,230 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 807 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 310 جرام)، و كمية من مخدر البودرة وزنت ( 105 جرام)، و كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 4,600 كيلو جرام)، و كمية مخدر الفودو وزنت ( 395 جرام)، و عدد (3255) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تمضبط (14) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (22) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (224) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (29673) مخالفة مرورية.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (129) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (10) منهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.



