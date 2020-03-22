حملات مكبرة لأجهزة وزارة الداخلية لاستقرار الأسعار وتوافر السلع

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، حملاتها التموينية المُكبرة لضبط جرائم الغش الغذائى والتجارى ومكافحة جرائم إحتكار السلع الغذائية وغير الغذائية.





وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (صاحب مخزن مستلزامت طبية، تابع لإحدى المستشفيات "بدون ترخيص") بدائرة قسم شرطة البساتين وعثر بداخل المخزن على ( 12,157 قطعة مستلزمات طبية- 190 زجاجة مطهر- 200 سيفتى بوكس- 15 باكتة حفاضات- 40 قطعة صابون طبى) لإدارته المصنع بدون ترخيص وبيع المضبوطات بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





كما تم ضبط (محاسب بشركة مستحضرات حيوية، مقيم بمحافظة الجيزة) لحيازته (82 عبوة كحول) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وإعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.





فيما تم ضبط (بائعين بدائرة قسم شرطة الجمالية) لحيازتهما (250 عبوة كحول) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، لبيعها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.





وفى سياق متصل تم ضبط (مدير مسئول بشركة منظفات، بدائرة قسم شرطة باب الشعرية) لحيازته ("24 عبوة لتر و11 جركن" كحول طبى) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، لبيعها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.