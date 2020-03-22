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حوادث

جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية

الأحد 22/مارس/2020 - 08:02 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح - محمد العيسوى
شن  قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ. 

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وذلك على النحو التالى:

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (3) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – شاشات LED – نحاس خردة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (32,442 إثنان وثلاثون ألفًا وأربعمائة إثنان وأربعون جنيهًا).

- فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة والأقراص الدوائية تم ضبط (2) قضية بمضبوطات ( 650 قرص مخدر ) .

- فى مجال الأمن العام تم ضبط (16) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح ، إنتهاء فترة التصريح ، مخالفات مسطح مائى).

- فى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ (336) حكما قضائيا متنوعا.

- فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (718) مخالفة مرورية متنوعة.

- فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات" تم ضبط (2) قضية متنوعة.

واتخذت الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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