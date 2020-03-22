الإسكان: 0.5% نسبة المتعثرين في سداد أقساط شقق محدودي الدخل أو أقل

قالت مى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن نسبة المتعثرين فى سداد أقساط وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" وعددهم حتى الآن نحو 500 ألف عميل لا يتجاوز 0.5%.





وأوضحت رئيس الصندوق في تصريحات لـــ"صدى البلد"، أن عدد العملاء الذين لم يتمكنوا من الالتزام بسداد الأقساط (أقل من ألفي عميل) بين أكثر من نصف مليون مستفيد، وهذه علامة جيدة على التزام المواطنين بالاشتراطات ونجاح المشروع فى تحقيق أهدافه الرئيسية المتمثلة فى مسكن ملائم للفئات الأقل دخلا وتفعيل جزئي للشمول المالي .





وتابعت عبد الحميد، أن عدد المخالفين لاشتراطات المشروع نحو 1600 عميل، وتم عمل محاضر لــ600 منهم تقريبا وتحويلهم للقضاء، وجار اتخاذ الإجراءات تجاه باقي المخالفين لضمان تحقيق هدف المشروع بتوفير مسكن وليس المتاجرة أو تغيير الأنشطة للوحدات المخصصة للأغراض السكنية فحسب.





وكان البنك المركزى أصدر قرارا الأسبوع الماضي بتأجيل قيمة الأقساط للحاصلين على القروض المتنوعة من كافة البنوك لمدة 6 أشهر ومن بينها قروض التمويل العقارى لمشروعات الإسكان المختلفة، بسبب التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد.