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تعليم

عميد طب حلوان: تعقيم الكلية بالمطهرات للوقاية من كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 03:01 ص
تعقيم المدرجات
تعقيم المدرجات
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كريم ناصر

 قامت  إدارة الطب الوقائي بجامعة حلوان  برئاسة  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة في إطار الحفاظ على سلامة  الطلاب والطالبات في كليات الجامعة، في ظل مجهودات الدولة وما تبذله من جهود للوقاية من فيروس كورونا،   تحت إشراف الدكتور محمد عمر مدير عام الإدارة العامة للشئون الطبية بجامعة حلوان من خلال فريق من الفنيين المتخصصين بعمل حملة تطهير و تعقيم شملت العديد من كليات الجامعة. 



وأوضح الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية  الطب جامعة حلوان أنه يجري الآن القيام بأعمال التطهير والنظافة بالمطهرات المركزة من قبل عمال الكلية بصفة مستمرة  ومن المقرر إجراء عمليات تعقيم وتطهير من قبل الطب الوقائي بالجامعة .

مشيرا إلى أن ذلك  سيتم خلال الأسبوع المقبل حيث سيتم تعقيم كافة الأماكن والمدرجات وفناء الكلية ودورات المياه، في ظل الإجراءات الوقائية التي تنفذها الكلية للوقاية من الفيروس للحد من انتشاره.
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