AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ابن مصر لدعم الاقتصاد بعائد 15%

الأحد 22/مارس/2020 - 09:01 ص
بنك مصر
بنك مصر
Advertisements
محمد يحيي

 أصدر بنك مصر الوعاء الادخاري الجديد "شهادة ابن مصر" وهي شهادة ادخار تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الشهادة البالغة 12 شهرًا، وتبلغ نسبة العائد للشهادة 15% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمان الشهادة، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار) وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

 ويمكن لعملاء بنك مصر الحاليين شراء الشهادات من خلال مركز الاتصال 19888، والانترنت والموبايل البنكيBM Online ، ومتاح شرائها لعدة أشهر قادمة، وذلك حرصًا من البنك على عدم التكدس في فروعه وتفعيلًا لمبادرة "احمي نفسك .. احمي بلدك"، كما يمكن للعملاء الجدد الشراء من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى نحو 700 فرع ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

 

ويحرص البنك دائمًا على إرضاء عملائه وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتلاءم مع هذه الاحتياجات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ننشر أسعار الفائدة بالشهادات بـ3 بنوك بعد قرار لجنة السياسات النقدية

بعد قرار المركزي.. البنوك تبحث أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار الأسبوع المقبل

بنك مصر يصدر شهادة إدخارية بعائد 15%

شهادة ابن مصر.. بنك مصر يعلن عن مفاجأة لعملائه

البنك الأهلي يطرح شهادة جديدة بعائد 15%.. اِعرف 5 طرق للشراء

البنك الأهلي يعلن 3 طرق لشراء شهادة الـ15% دون الذهاب للفرع

ترشيحاتنا

الهند تعلن ارتفاع عدد ضحايا كورونا في البلاد

المجلس الأوروبي للإفتاء يعلن عن أول أيام شهر رمضان

بعد شفائه من كورونا | ماذا قال طبيب دمياط بعد رحلة صراع مع الفيروس القاتل؟

موقف استثنائي .. زوجة الزعيم توجه رسالة لـ جمهور ابنها رامي إمام.. فيديو

مذهلة.. صيني يصنع كبسولة لحماية طفله من كورونا.. فيديو

عقيلة راتب.. فنانة تسببت في معركة بين المصريين والإنجليز وعمرها 5 سنوات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور

كورونا يمتلك مفاتيح الجسم.. وبشرى من العلماء لاكتشاف العلاج قريبا

قصر تاريخي بفرنسا يجمع أندر مجموعة سيارات بوجاتي في العالم ..صور