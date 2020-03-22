شباب منية سندوب بالدقهلية يقودون حملة تطهير يومية لشوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات

نفذت جمعية تنمية المجتمع المحلى بقرية منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية مساء السبت حملة تطهير وتعقيم لشوارع القرية ومداخل المنازل والمحلات فى اطار مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





فيما جاء ذلك بالتعاون مع شباب القرية من المتطوعين الذين أعلنوا عن تطوعهم لتطهير القرية يوميا لحين زوال الأزمة ورفع الغمة وقام عدد منهم بحملات توعية عن طريق مكبرات الصوت بالتزامن مع حملات التطهير مطالبين الأهالي بالالتزام بالمنازل بأقصى درجة وكذا إغلاق المحلات فى الموعد المحدد طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء.









فيما أكد القائمون على عمليات التطهير انها تتم من خلال مبادرات فيما بينهم ومساعدات اهالى القرية بمواد التطهير والتعقيم عن طريق الجهود الذاتية.



