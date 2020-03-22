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سيارات

تأجيل سباق لومان للسيارات بسبب فيروس كورونا إلى هذا الموعد

الأحد 22/مارس/2020 - 02:31 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلنت الشركة المنظمة لسباق " لو مان 24 ساعة" عن تأجيل موعد إقامة البطولة من تاريخه الأصلي المقرر في 13-14 يونيو ليكون في 19-20 سبتمبر من العام الجاري.

وأوضحت الشركة فى بيان لها أن هذا التأجيل الذي سيكون لمدة ثلاثة أشهر استجابةً لتداعيات انتشار وباء فيروس كورونا.

وقال بيير فيلون، رئيس الشركة المنظمة للسباق في بيان له: "تأجيل سباق لومان 24 ساعة للتحمل من موعده الأصلي في يونيو هو أفضل حل ممكن في ظل الظروف الاستثنائية التي نواجهها حاليًا، فالشيء الأكثر أهمية في الوقت الراهن هو العمل على الحد من انتشار الفيروس، وأنا من مكاني هذا أقول أن قلوبنا مع جميع العاملين في المجال الصحي الذين يبذلون الغالي والنفيس في سبيل المصلحة العامة."


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بينما الرئيس التنفيذي لبطولة العالم للتحمل التابعة للاتحاد الدولي لرياضة السيارات جيرار نيفيو قال : إن "التأجيل يُعتبر هو القرار الصحيح في ضوء الوضع الحالي"، وأضاف: "نحن نعمل الآن على مراجعة جدول بطولة العالم للتحمل في موسمها التاسع لتبدأ في سبتمبر وكذلك النظر إلى مواعيد انطلاق بطولة ميشلان لو مان وكذلك دوري ليجير الأوروبي للأشهر المتبقية".

 

يذكر أن هذا الحدث ليس الأول فى الإلغاء نتيجة لفيروس كورونا، وأنه في الأسبوع الماضي، تم إلغاء سباق الجائزة الكبرى الأسترالي F1 في اللحظة الأخيرة، كما تم اتخاذ قرار بإلغاء جولتي سباق البحرين وفيتنام، كما تأثرت بعض السباقات الأخرى، بما في ذلك فورمولاE وموتو GP وإندي كار وناس كار وغيرها.

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