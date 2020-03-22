مفيش حد في أمان.. طبيب متعافى من كورونا: لم ترتفع درجة حرارتي.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد الله أخصائي الأمراض الصدرية والمتعافى من فيروس كورونا، إن تجربة الإصابة بفيروس كورونا جديدة وصعبة.
وأضاف أحمد عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن الأعراض التي ظهرت عليه كانت بسيطة جدا ، مضيفا:" لم أصب بارتفاع في درجة الحرارة".
وتابع أحمد عبد الله:" كنت أعاني من ضيق تنفس وآلام في الجسم بدون ارتفاع في الحرارة، ومن الممكن أن يصاب الفرد بفيروس كورونا ولا يظهر عليه ارتفاع في درجات الحرارة".
وأكمل أحمد عبد الله:" مستشفى العزل مجهزة لإجراءات العزل ويدخل المريض والأطباء بالبدل الواقية لمتابعة المرضى، والأطقم الطبية تتخذ أقصى إجراءات احتياطات العدوى".
وتابع أحمد عبد الله:" الخدمة الطبية متواجدة 24 ساعة داخل مستشفى العزل، وقبل الإصابة بيومين تخالطت بـ حالات إيجابية، وتم إجراء مسح طبي لي" مضيفا:" مفيش حد في أمان من الإصابة بفيروس كورونا، واستمرار تواجد المواطنين في الشارع والجلوس على القهاوي عدم تحمل للمسؤولية".