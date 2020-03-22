مفيش حد في أمان.. طبيب متعافى من كورونا: لم ترتفع درجة حرارتي.. فيديو

قال الدكتور أحمد عبد الله أخصائي الأمراض الصدرية والمتعافى من فيروس كورونا ، إن تجربة الإصابة بفيروس كورونا جديدة وصعبة.









وأضاف أحمد عبد الله في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج " من مصر " المذاع على قناة " سي بي سي"، أن الأعراض التي ظهرت عليه كانت بسيطة جدا ، مضيفا:" لم أصب بارتفاع في درجة الحرارة".









كنت أعاني من ضيق تنفس في الجسم بدون ارتفاع في الحرارة، ومن الممكن أن يصاب الفرد بفيروس كورونا ولا يظهر عليه ارتفاع في درجات الحرارة". وتابع أحمد عبد الله:"أعانيوآلامأنكورونا









وأكمل أحمد عبد الله:" مستشفى العزل مجهزة لإجراءات العزل ويدخل المريض والأطباء بالبدل الواقية لمتابعة المرضى، والأطقم الطبية تتخذ أقصى إجراءات احتياطات العدوى".







