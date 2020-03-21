تعليق العمل باللجنة الطبية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر، عن تعليق عمل اللجنة الطبية لتوقف العيادات الخارجية مؤقتاً وحتى إشعار آخر.

وقالت جامعة الأزهر، إن الأعضاء أصحاب الحالات الطارئة عليهم التوجه للجهات المتعاقد معها، واللجنة على تواصل دائم مع مندوبيها في الجهات المختلفة لتذليل الصعاب تليفونيا وإرسال الجوابات تليفونيا بمعرفة نائب رئيس اللجنة الطبية.





وأضافت أن الأعضاء الذين يتلقون علاج مزمن كل شهرين بقيمة أقل من 2000 جنيه يقوموا بشراء الصرف القادم لهم من الخارج وسوف يتم مراجعة كافة الفواتير طبقا لملفاتهم ومطابقتها وصرف المستحق منها.





كما أعلنت الجامعة، تخصيص يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع من ١٠ صباحا إلى ١٢ ظهرا لاستقبال الأعضاء ممن يتلقون علاج مزمن كل شهرين بقيمة أعلى من ٢٠٠٠ جنيه تصرف لهم من قبل الشركة المصرية بالمستشفى على أن يتم العمل بذلك ابتداء من الأربعاء ٢٥ مارس.





كما يتم تأجيل كافة الفحوصات والعمليات الجراحية غير الطارئة والعلاج الطبيعي وغيرها من الإجراءات ولن يتم إرسال جوابات بالموافقة إلا للحالات الطارئة فقط، بالإضافة إلى أن الأشعات الطارئة فقط سيتم اعتمادها فى الأماكن والجهات المتعاقدة مع اللجنة الطبية.





وأوضحت أن التحاليل الطبية يتم عملها على نفقة العضو فقط فى المعامل المتعاقدة مع اللجنة الطبية وسيتم سداد فواتيرها بعد مراجعتها من قبل اللجنة، كما سيتم التنبيه على كل مندوبي اللجنة في كافة الجهات بعدم استقبال أي حالات وعدم الاعتماد المالي إلا للحالات الطارئة فقط طبقا للتقرير الطبي الوارد من المستشفى ذات الصلة.





وشددت على أي عضو يعاني من أعراض شبيهة بالإنفلونزا بأن يكون عند قدر المسئولية ويلتزم بيته حفاظًا على نفسه ومن حوله، مؤكدا أن الهدف من هذه الإجراءات الاستثنائية تقليل معدل الاختلاط بين الناس حفاظا على صحة الجميع.





يأتي هذا فى إطار حرص جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، على سلامة وصحة منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس في ظل الظروف الحالية.