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بين الناس

قنبلة موقوتة.. سكان كفر الزيات يشكون من تجمع الأهالى والباعة بسوق الثلاثاء.. صور

الأحد 22/مارس/2020 - 07:45 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاث المواطن محمود محمد عبد المعطي، من سكان مدينة كفر الزيات شارع الجلاء محافظة الغربية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار إقامة سوق الثلاثاء وجود زحام شديد بالشارع، مما يسبب خطورة على المواطنين والخوف من انتشار العدوى بفيروس كورونا نتيجة تجمع واختلاط عدد كبير من الباعة والأهالي.


وناشد المواطن المسئولين بسرعة اتخاذ اللازم رأفة بالأهالى.


 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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