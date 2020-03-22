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رياضة

المحترفون في زمن الكورونا .. حمادة رمضان لاعب أوشن كانت: كل حاجة وقفت في تركيا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:35 ص
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أدى انتشار فيروس كورونا إلى إيقاف الحياة في كثير من دول العالم، ومنها الأحداث الرياضية، حتى أصبحنا في فترة جفاف رياضي لم تحدث منذ عقود.

فيروس كورونا انتشر في معظم بلاد العالم، ونستطيع أن نسيطر عليه بالبقاء في منازلنا، لكن أعيننا وقلوبنا مع أبنائنا في الخارج من الرياضيين، والذين يشرِّفون مصر في المحافل الرياضية، لذا حرصنا علي الحديث معهم والتأكد من سلامتهم ومعرفة كيف يقضون أيامهم في ظل انتشار الكورونا.


موقع "صدى البلد"، تواصل مع حمادة رمضان لاعب نادي أوشن كانت التركي والذي أكد سلامته قائلًا: "لقد عدت إلى مصر، الأمور كانت معلقة في تركيا ماعدا النشاط الرياضي، لكن تم إيقافه أيضًا منذ 5 أيام، لكن منذ أسبوع فقط كنا نخوض المباريات والتمرينات بشكل طبيعي، ولكن عندما تم تعليق النشاط الرياضي، تم إيقاف التمرينات، عزلونا بالكامل".


وأضاف:  "النادي أعطى لكل اللاعبين إجازة، وقمت باستغلال الأمر بالعودة لمصر، مازال يوجد أكثر من 20 يومًا على الأقل لعودة النشاط".


ويلعب حمادة رمضان لصفوف نادي أوشن كانت التركي، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية، كما سبق له اللعب في صفوف نادي اتحاد الشرطة.
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