الدموع تملأ عينيه.. أول أغنية لـ إيهاب توفيق بعد وفاة والده.. ويعقب: يارب محدش يجرب مأساتي

طرح الفنان إيهاب توفيق، أغنية جديدة بعنوان "أبويا وأمي"، وتأتي الأغنية بعد رحيل والد إيهاب توفيق، بشهرين، في حريق بمنزله بمدينة نصر.





ووجه توفيق خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"،التهنئة لكل الأمهات المصريين بمناسبة عيد الام، مضيفا يجب الصبر دائما على قضاء الله دائما.





وتابع توفيق قائلا:" يارب محدش يشوف المأساة الصعبة اللى مريت بها الفترة الماضية".





وأهدى الفنان إيهاب توفيق أغنية "أبويا وأمى" التي أذاعتها "القناة الأولى المصرية"، لكل من فقد أباه أو أمه.





ويظهر ايهاب توفيق خلال فيديو الاغنية وهو متأثر بوفاة والده والدموع تملأ عيناه.



