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بين الناس

سكان النرجس بـ القاهرة الجديدة: ارحمونا من الكلاب الضالة

الأحد 22/مارس/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن أحمد مجدى، من أهالي منطقة النرجس عمارات التجمع الخامس القاهرة الجديدة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة فى الشوارع.

يقول القارئ فى رسالته إن الأطفال يعانون من الفزع بسبب الكلاب، التى تنتشر بكثرة في شوارع المنطقة، وتتسبب فى الإزعاج للمواطنين والسكان فى ساعات متأخرة من الليل وفى الصباح أثناء الذهاب إلى المدرسة.

وأضاف أن أهالى منطقة النرجس بالتجمع الخامس القاهرة الجديدة، يحتاجون إلى توفير صناديق للقمامة ورفعها بشكل مستمر حتى لا تكون مأوى لهذه الكلاب الضالة التى تنبش بالقمامة وتتسبب فى انتشار الرائحة الكريهة والأمراض والإضرار بالمواطنين، خاصة الذين يعانون من أمراض صدرية وتنفسية.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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