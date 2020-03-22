أرملة تستغيث لعودة بطاقة التموين.. صور

شكت المواطنة إجلال حامد السيد شطا والمقيمة في قرية الدنابيق بالمنصورة محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة السلع التموينية الخاصة بها والتي تحمل رقم 111100134113 برقم قومى 25503031100387.









وتقول فى رسالتها: أنا أرملة ومن مستحقى الدعم، البطاقة بها فردان، تم إيقاف البطاقة وقمت بتقديم الأوراق الخاصة بالتظلم على موقع دعم مصر، ثم مرضت فترة طويلة وعندما ذهبت للسؤال أفادونى بأنه كان لابد من تقديم التظلم في المكتب وعلى الموقع، وتم غلق باب التظلمات في الوقت الحالي، والحياة أصبحت صعبة خاصة مع مرضى .





وأشارت : إلى أن البطاقة كانت لفردين هي وابنها وذلك بعد وفاة زوجها، والسبب في الإيقاف هو استهلاك الكهرباء المرتفع .





وناشدة المسئولين ضرورة التدخل لعودة عمل بطاقة السلع التموينية لها مرة أخرى حيث أنها تتعامل مع شركة الكهرباء بنظام العداد مسبوق الدفع وذلك منذ عام 2015 ، للتواصل مع الشاكية : 01554766131





ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



