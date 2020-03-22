AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أرملة تستغيث لعودة بطاقة التموين.. صور

الأحد 22/مارس/2020 - 11:01 ص
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
شكت المواطنة إجلال حامد السيد شطا والمقيمة في قرية الدنابيق بالمنصورة محافظة الدقهلية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من إيقاف بطاقة السلع التموينية الخاصة بها والتي تحمل رقم 111100134113 برقم قومى 25503031100387.


وتقول فى رسالتها: أنا أرملة ومن مستحقى الدعم، البطاقة بها فردان، تم إيقاف البطاقة وقمت بتقديم الأوراق الخاصة بالتظلم على موقع دعم مصر، ثم مرضت فترة طويلة وعندما ذهبت للسؤال أفادونى بأنه كان لابد من تقديم التظلم في المكتب وعلى الموقع، وتم غلق باب التظلمات في الوقت الحالي، والحياة أصبحت صعبة خاصة مع مرضى .

وأشارت : إلى أن البطاقة كانت لفردين هي وابنها وذلك بعد وفاة زوجها، والسبب في الإيقاف هو استهلاك الكهرباء المرتفع .

وناشدة المسئولين ضرورة التدخل لعودة عمل بطاقة السلع التموينية لها مرة أخرى حيث أنها تتعامل مع شركة الكهرباء بنظام العداد مسبوق الدفع وذلك منذ عام 2015 ، للتواصل مع الشاكية : 01554766131

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسامة يناشد المسئولين لعودة عمل بطاقة التموين: استهلاكى فى الكهرباء 401 وات شهريا .. صور

مواطن يناشد المسئولين بإعادة تشغيل بطاقته التموينية

استهلاك الكهرباء أقل من 700 كيلو وات.. مواطن يناشد المسئولين بإعادة بطاقة التموين بعد وقفها

مواطن يناشد المسئولين بإعادة بطاقة التموين بعد إيقافها

لا نمتلك سيارة.. ربة منزل تستغيث بسبب إيقاف بطاقة التموين

عجوز يشكو إيقاف بطاقة التموين.. ويؤكد: فاتورة الكهرباء لا تتعدى 200 جنيه

ترشيحاتنا

سيناريو الكارثة.. 6 دول قريبة من تفشي الوباء بها مثل إيطاليا

سعر الريال السعودى فى البنوك اليوم الأحد 22 مارس 2020

بعد ارتفاع الوفيات بـ كورونا.. طلب غريب من خامنئي لـ الإيرانيين

ألا صلوا فى بيوتكم.. الأوقاف ترد على المعترضين على صيغة الآذان الجديد.. فيديو

رغم قرار إغلاق المساجد في مصر.. مصلون يتحدون الأوقاف.. صور

كورونا يمتلك مفاتيح الجسم.. وبشرى من العلماء لاكتشاف العلاج قريبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن شرائها.. الطعمية تنقل فيروس كورونا

لعشاق الكوفي.. طريقة عمل القهوة الفرنسية بالبندق

أسعار سيتروين citroen في مصر لشهر مارس.. صور