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اقتصاد

البترول تطرح مطهر وجيل مضادين للفيروسات .. اعرف الأسعار

الأحد 22/مارس/2020 - 07:01 ص
وزارة البترول
وزارة البترول
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مايكل عياد

أعلنت شركة مصر للبترول، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية،  عن منتج "مصر جيل" مطهر ومنظف للأيدي وقاتل للفيروسات ويحتوي على نسبة كحول 70%، ومنتج "ايكو كلين" لتنظيف وتطهير الأيدي، بالإضافة إلى منتج "مصروجيرم إكسترا" منظف ومطهر للأرضيات وتنظيف الأسطح والمقابض المنتج الساحر، وذلك دعمًا لجهود الدولة في محاربة فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد المحاسب حسين فتحي رئيس مجلس الإدارة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المنتج يأتي إيمانًا للدور الوطني للشركة في ظل الظروف التي تواجه البلاد، وتنفيذا لتوجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول، وأن طرح المنتج سيكون غدا بمحطات الشركة وفروع توزيعها المنتشرة.

 

وحدد شركة مصر للبترول أسعار المطهرات على النحو التالي:

- منتج مصر جيل مطهر ومنظف للأيدي وقاتل للفيروسات ويحتوي على نسبة كحول 70% وسعره 45 جنيهًا 550 ملي لتر.

- منتج ايكو كلين لتنظيف وتطهير الأيدي وسعره 20 جنيهًا.

- منتج مصروجيرم إكسترا منظف ومطهر الأرضيات وتنظيف الأسطح والمقابض ويتوفر بسعة 1.4 كجم بسعر 29 جنيهًا .

- ذات المنتج بحجم 2.2 كجم بسعره 45 جنيهًا.

- ذات المنتج بحجم 750 ملجرام بسعر 17 جنيهًا.

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