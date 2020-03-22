وكالة: بنوك إماراتية تساند عملاءها لمواجهة تداعيات كورونا

اتخذت بنوك الإمارات
دبي الوطني والإمارات الإسلامي ودبي الإسلامي والمشرق ودبي التجاري إجراءات لمساندة
عملائها لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في الفترة بين أول أبريل
و30 يونيو .
جاءت الإجراءات كالآتي:
- منح الأولوية للقطاعات الرئيسية المساهمة في الاقتصاد الوطني ومنها مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم.
- الإجراءات للقطاعات السابق ذكرها تتضمن تزويدها بخيار إعادة جدولة الدفعات
وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة.
- بالنسبة لقطاع الأعمال، تشمل أوجه التيسير الممنوحة من البنوك المشاركة
التي شملتها المبادرة تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى عشرة
آلاف درهم.
- تتضمن التسهيلات الممنوحة فترات سماح تصل إلى ثلاثة أشهر بدون أي فوائد
أو رسوم لأصحاب قروض التجزئة الذين طُلب منهم القيام بإجازة غير مدفوعة الأجر.
- من بين التسهيلات إلغاء أو تخفيض رسوم على بعض معاملات الرهن العقاري
والمعاملات بالعملات الأجنبية.