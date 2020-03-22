AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

وكالة: بنوك إماراتية تساند عملاءها لمواجهة تداعيات كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:02 ص
بنوك اماراتية
بنوك اماراتية
Advertisements
رويترز

اتخذت بنوك الإمارات دبي الوطني والإمارات الإسلامي ودبي الإسلامي والمشرق ودبي التجاري إجراءات لمساندة عملائها لمواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في الفترة بين أول أبريل و30 يونيو .

 

جاءت  الإجراءات كالآتي:

 منح الأولوية للقطاعات الرئيسية المساهمة في الاقتصاد الوطني ومنها مؤسسات الرعاية الصحية والطيران والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات والسلع الاستهلاكية والتعليم.

 

- الإجراءات للقطاعات السابق ذكرها تتضمن تزويدها بخيار إعادة جدولة الدفعات وتأجيل سداد الأقساط أو خفض قيمة الدفعات عندما تقتضي الحاجة.

 

بالنسبة لقطاع الأعمال، تشمل أوجه التيسير الممنوحة من البنوك المشاركة التي شملتها المبادرة تخفيض الحد الأدنى للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال إلى عشرة آلاف درهم.

 

- تتضمن التسهيلات الممنوحة فترات سماح تصل إلى ثلاثة أشهر بدون أي فوائد أو رسوم لأصحاب قروض التجزئة الذين طُلب منهم القيام بإجازة غير مدفوعة الأجر.

 

- من بين التسهيلات إلغاء أو تخفيض رسوم على بعض معاملات الرهن العقاري والمعاملات بالعملات الأجنبية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لجنة أوبك تفشل في الحصول على موافقة روسيا على تخفيضات إضافية بإنتاج النفط

البنوك المركزية تلوح بالنقد وسط حمى تسييل في الأسواق

ترامب يعلن تخفيض سعر الفائدة إلى 0% لمواجهة كورونا

الرقابة المالية تطلق مبادرة مع شركات التأمين لمنح العملاء مهلة لسداد الأقساط

بعد تضررهم من إغلاق محلاتهم.. إماراتيون يقدمون تسهيلات إيجارية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

لـ 100 ألف جنيه..البنك المركزي: رفع سقف السحب الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق المحمول

ترشيحاتنا

الكويت تفرض حظر تجول 11 ساعة بسبب كورونا.. وتمديد العطلة الأسبوعية

بيشتغلوا جوا النار.. متعافٍ من كورونا يتحدث عن أطباء العزل..مداخلة

هل يُلغى العام الدراسي لطلاب الجامعات.. وزير التعليم العالي يجيب

رسالة من رئيس الصين إلى زعماء العالم بشأن فيروس كورونا

أزمة جديدة بين الزمالك واتحاد الكرة.. تعرف عليها

وفاة رئيس نادي ريال مدريد السابق بفيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالذهبي الناري .. زوجة ماجد المصرى تشعل إنستجرام بصحبة زوجها

عواجيز يتحدون كورونا باللعب والمرح.. شاهد مقطع مثير للإعجاب

والدة كندة علوش تشعل السوشيال ميديا بجمالها الأخاذ .. صور