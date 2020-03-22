عيد الأم في زمن كورونا.. إقبال ضعيف على شراء الهدايا بالوادي الجديد والاكتفاء بالاتصال الهاتفي

يختلف الاحتفال بعيد الأم هذا العام بالوادي الجديد عن الأعوام السابقة؛ بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا الذى اجتاح العديد من بلدان العالم مما اثر علي الاسواق المصرية والتي اثرت بالسلب على حركة البيع والشراء داخل المحافظات.





وشهدت محال بيع هدايا عيد الأم بالوادي الجديد إقبالا ضعيفا من جانب الزبائن، الذين يشترونها لتقديمها إلى الأمهات فى هذه المناسبة؛ وذلك بسبب تخوف الكثير منهم من فيروس كورونا، وحرص الجميع على عدم المخالطة او الظهور فى تجمعات كبيرة، والاكتفاء بالاتصالات الهاتفية؛ لتقديم التهانى للأمهات.





يقول المواطن احمد محروس مركز الخارجة ، إن انتشار فيروس كورونا، أجبر المواطنين على هجر الاسواق، والامتناع عن التواجد في اماكن التجمعات، ومن بينها محال شراء هدايا عيد الام.





وأشار إلى أن الاحتفال بعيد الأم هذا العام ليس كالعام الماضي حيث كان الكل يتجمع مع ست الحبايب، ولكن فى ظل انتشار فيروس كورونا، وخطورة التجمعات والمخالطة خاصة على كبار السن اقتصر علي الاتصال الهاتفي .





وأضافت أمل كمال أن كورونا جعلت الناس لا يشعرون بعيد الأم، وأصبح التركيز الأكبر بين الناس خلال هذه الفترة، على الوقاية والحفاظ على صحتهم لتجنب عدوى الإصابة بالفيروس.





وتابعت ، أن بعض الشركات والمتاجر التي توفر عروض لهدايا عيد الأم خلال هذه الفترة من العام لم تهتم بالمناسبة بسبب صعوبة تحقيق أرباح بسبب كورونا".





ولفتت إلى أن معظم الناس انشغلوا بمواجهة فيروس كورونا وكيفية تعقيم وتطهير المنازل وحماية أنفسهم من انتشار الفيروس، الأمر الذي أدي الي تجاهل الاحتفال بعيد الأم .

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