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توك شو

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: 1000 مصاب بـ كورونا بين عمال استادات كأس العالم في قطر.. والحكومة تدرس مد تعليق الدراسة.. ومصير امتحانات نهاية العام بالجامعات

الأحد 22/مارس/2020 - 07:58 ص
اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
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هاني حسين
نشر موقع "صدى البلد الإخباري"، أمس  السبت مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو من لقاءات حوارية أو مداخلات هاتفية، وفيما يلي أبرزها:

قال الإعلامي أحمد موسى،  إن أحد المشاهدين له من دولة قطر  تواصل معه وأكد أن قطر تصدر أرقام عن  المصابين بفيروس كورونا لا تمثل الحقيقة .

قال الدكتور جمال شيحة أستاذ أمراض الكبد بجامعة المنصورة وعضو مجلس النواب، إن مصر دولة شابة ومعدل الشباب فيها كبير وبالتالي من الصعب التوصل إلى معدل إصابات إيطاليا التي بها معدل مرتفع من كبار السن.

قال  اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إنه يتم المرور على جميع المطاعم والمحال التجارية والمولات التجارية للتأكد من الغلق في تمام السابعة مساء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء .

قال  المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن  الترجيحات تذهب في اتجاه مد فترة تعليق الدراسة في المدارس والجامعات من مواجهة فيروس كورونا .

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" مقطع فيديو لأحد الصينيين المتواجدين في مصر وهو يرقص فى فرح شعبى.

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تعمل بخطة ممنهجة لمواجهة فيروس كورونا بداية من الاعلانات والملصقات التي تحذر المواطنين من الفيروس وطرق الوقاية منه وحتى التعقيم اليومي.

وصف الدكتور أحمد عبد الله أخصائى الصدر واحدى الحالات التي تم شفاؤها من فيروس كورونا، طبيعة طاقم الأطباء والتمريض الذين يؤدون خدماتهم بمستشفيات العزل الصحى قائلا:" بيشتغلوا جوا النار".

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن فى حال تعطيل الدراسة لغير المواعيد المعلنة سابقا، سيتم إلغاء امتحان "الميدترم".

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