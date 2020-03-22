صبري المنياوي يوضح حقيقة إصابة لاعبي الإسماعيلي بـ فيروس كورونا.. فيديو

قال صبري المنياوي، مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي، إن الأخبار التى ترددت مؤخرا حول إصابة عدد من لاعبي الدراويش بفيروس كورونا، شائعة لا أساس لها من الصحة.





وأضاف صبري المنياوي، خلال برنامج «الماتش» ، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدي البلد» إن بعثة الإسماعيلي لم تكن عالقة في المغرب، ولكن الفريق علم بإلغاء مباراته ضد الرجاء البيضاوي، قبلها بيوم واحد، لذلك تدرب عصرا، ثم سافر ليلة المباراة في الواحدة صباحا.





وأوضح صبري المنياوي: "البعض روج الشائعات بأن لاعبي الإسماعيلي تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا لكن هذا الكلام غير صحيح، وأطالب الجميع أن يتحرى الدقة".





وأردف: "فضلنا مد إجازة فريق الإسماعيلي، لحين اتضاح الرؤية بشأن فيروس كورونا".