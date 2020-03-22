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رياضة

بالفيديو .. رونالدو يعلم أولاده الثلاثة كيفية غسل اليدين لتجنب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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قسم الرياضة

نشر الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي فيديو يحذر أطفاله الصغار آلانا، إيفا ماريا، وماتيو، من وباء كورونا المتفشي بجميع أنحاء العالم.


وجاء مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، ظهر فيه رفقة أبنائه الصغار وهو يعلمهم كيفية تطهير اليدين وغسلها بالمواد المطهرة للحفاظ على نظافتها بشكل دائم للقضاء على مختلف الميكروبات والفيروسات المنتشرة بشكل كبير وعلى رأسها فيروس كورونا الذي أصاب الآلاف حول العالم.


ويتواجد كريستيانو رونالدو في البرتغال، للاطمئنان على والدته دولوريس أفيرو، التي تعرضت لسكتة دماغية أول مارس الجاري، غادر على إثرها إيطاليا الأسبوع الماضي، قبل أن يدخل الحجر صحي لمدة 14 يومًا، بعد إصابة زميله دانيللي روجاني بفيروس كورونا.


وفقًا لما ذكره موقع "توتو ميركاتو"، فإن الحجر الصحي الإلزامي سيكون في انتظار رونالدو، رفقة 3 من لاعبي اليوفي وهم جونزالو هيجواين وميراليم بيانيتش، وسامي خضيرة، لخروجهم من إيطاليا في الأيام الماضية.

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