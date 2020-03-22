في ذكرى ميلاد عقيلة راتب .. تعرف على اسمها الحقيقي

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة عقيلة راتب، واحدة من أنجح الفنانات اللائي جسدن دور الأم، وكانت لها إسهامات كبيرة في السينما.





عقيلة ولدت لأسرة أرستقراطية واسمها الحقيقي كاملة محمد كامل، والدها دبلوماسى كبير وأول مصرى يعمل بقلم الترجمة فى وزارة الخارجية، حيث كان يتقن 7 لغات.





يذكر أن عقيلة راتب رحلت عن عالمنا فى 22 فبراير عام 1999 بعد حياة حافلة بالفن والإبداع، اكتشفت "عقيلة" العديد من كبار الفنانين ومنهم عماد حمدى ومحمد فوزى ومحمود المليجى وأنور وجدى، وبعد افتتاح استديو مصر أنتجت عددا من الأفلام المهمة، ولكن احترقت هذه الأعمال فى حريق استديو مصر.