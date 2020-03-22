قصر تاريخي بفرنسا يجمع أندر مجموعة سيارات بوجاتي في العالم ..صور

في تجمع فريد من نوعه لسيارات بوجاتي النادرة ، نظم قصر Château St. Jean بمدينة مولشيم بفرنسا، فاعلية لتجميع سيارات بوجاتي النادرة.

وتضمنت الفعالية 6 سيارات بوجاتى النادرة ، من بينها سيارات Centodieci وديفو ولا فيتور نوار بالإضافة إلى شيرون سبورت وشيرون بور سبورت وشيرون سوبر سبورت +300.

أما عن التكلفة الإجمالية لهذه الطرازات النادرة، هي 35.65 مليون دولار ، ثلث هذه القيمة لـ لا فيتور نوار فقط وتعتبر أغلى سيارة جديدة في العالم.





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تعتبر سيارة لا فيتور نوار إصدار وحيد يستمد الإلهام من طراز SC اتلانتيك 57، حيث تم اعتبارها سيارة سياحية كبيرة لا مثيل لها .

ثاني أغلى طراز في هذا التجمع هو Centodieci الذي يكلف 8.5 مليون دولار ويقتصر على 10 نسخ فقط، وتم تصميم الطراز لتكريم طراز EB 110، ويمتلك قوة قدرها 1600 حصان ليتمكن من التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في أقل من 2.4 ثانية .

ثم تأتي سيارة ديفو بقوة 1500 حصان، وهي في الأساس نسخة رياضية وخفيفة من شيرون، ويقتصر إنتاجها على 40 نسخة فقط بتكلفة تبلغ 5.3 مليون دولار للنسخة

وتأتي سيارات شيرون سبورت وشيرون بور سبورت وشيرون سوبر سبورت +300، ويمتلك الرقم القياسي للسرعة، حيث وصلت سرعته إلى أكثر من 490 كلم/سا، و سيقتصر الإنتاج على 30 نسخة فقط، ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم الأولى في منتصف عام 2021.