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للوقاية من نزلات البرد.. 4 نصائح سهلة وعملية

الأحد 22/مارس/2020 - 01:29 ص
للوقاية من نزلات
للوقاية من نزلات البرد .. 4 نصائح سهلة وعملية
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اسماء محمد
 تشكل الإصابة بنزلات البرد خطورة كبيرة في الوقت الراهن، حيث إنها تثير الرعب في نفس المريض وأهله خوفا من انها تكون نتيجة الإصابة بفيروس كورونا والوقاية من نزلات البرد تجنبنا الكثير من المشاكل.

وذكر موقع "verywellhealth" أن أفضل الخطوات التي يمكن اتخاذها للحفاظ على صحتك ومنع نزلات البرد والانفلونزا وتجنب أي ذعر، هي:

•اغسل يديك: ويجب أن يكون بشكل صحيح ومتكرر هو أفضل طريقة لمنع انتشار الجراثيم  وستحافظ على صحتك عن طريق غسل يديك كما يجب ، وستقلل أيضًا من فرص نقل جراثيم للآخرين. 

•استخدام معقم اليدين : لا يتوفر الصابون والماء بسهولة ، ولكن الجراثيم في كل مكان. إذا لم يكن لديك طريقة لغسل يديك ، فتأكد من استخدام معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل لتنظيف يديك جيدًا. هذا مهم بشكل خاص قبل لمس وجهك أو تناول الطعام أو لمس شخص آخر.

•الحفاظ على أسلوب حياة صحي: الحفاظ على صحة جسمك يساعد في الحفاظ على صحة جهازك المناعي. هذا يعني أنك أكثر قدرة على محاربة الأمراض عندما تتلامس مع الجراثيم. يساعد القيام بأشياء مثل تناول نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام والحصول على قسط وافر من النوم وتقليل الضغط على ضمان قدرة جسمك على محاربة العدوى بشكل أفضل.

•الإقلاع عن التدخين: إذا كنت تدخن ، في بعض الأحيان ، توقف. يؤثر التدخين على جهازك المناعي ، مما يجعلك أكثر عرضة للإصابة بأمراض شائعة ، مثل البرد والإنفلونزا. يؤثر التدخين على كل جزء من أجزاء الجسم تقريبًا بطرق عديدة.

•حافظ على رطوبة جسمك : الحفاظ على رطوبة جسمك أكثر أهمية مما تعتقد. شرب كمية كافية من الماء كل يوم يحافظ على عمل الجسم كما ينبغي. الترطيب المناسب ضروري لكل نظام جسم ليعمل بشكل صحيح.

•لا تشارك أدوات الأكل والشرب: يجب أن يكون هذا بدون قول ، لكن الكثير من الناس ما زالوا يشاركون الكؤوس وزجاجات المياه والأواني والطعام. حتى إذا لم يكن الشخص الذي تشاركه مريضًا بشكل واضح ، فقد يمرر الجراثيم إليك مما يجعلك مريضًا. يمكن أن يكون صديقك محصنًا ضد فيروس موجود في جسده ولكنه قد يصيبك بالمرض بسهولة لأنك لم تصاب به من قبل.

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