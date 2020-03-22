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توك شو

إيهاب توفيق: تحاملت على نفسي بالغناء بعد وفاة والدي

الأحد 22/مارس/2020 - 12:53 ص
الفنان ايهاب توفيق
الفنان ايهاب توفيق
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أسامة علي

كشف المطرب إيهاب توفيق، كواليس إحيائه حفلا غنائيا بعد وفاة والده بأسبوعين والتى أثارت تساؤلات الجماهير.

وأوضح توفيق خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، أنه أضطر لإحياء الحفل، لارتباطه بعقود مع المنظمين، والإلغاء كان سيتسبب فى خسائر كبيرة لهم.

وتابع: تحاملت على نفسى وأحييت الحفل، ورفضت بعد ذلك كل الأعمال التى عرضت علي، حتى تسجيل أغنية أبويا وأمى.

ووجهه إيهاب توفيق حديثه لمن انتقدوا غنائه بالحفل بعد وفاة والده قائلا:" السوشيال ميديا أعطت الحق للفاضيين يفتشوا فى حاجات مفروض محدش يتكلم فيها، مفيش حد انجرح وتعب أدى ولا حد بيحب والدى أكتر منى، أنا اللى اتحملت المصيبة على دماغى، محدش ينسى أبيه وأمه طوال حياته، كل واحد يخليه شويه".

وقال إيهاب توفيق: "دمار البيت اللي عشت فيه والدمار النفسى اللى حاسه الاتنين أصعب من بعض لم اتمكن من أنقاذ والدى والمشهد لا يغيب عنى ".

 

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