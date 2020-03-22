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محافظات

فوائد كورونا.. عودة الترابط والتلاحم بين أفراد الأسرة بـ الوادي الجديد

الأحد 22/مارس/2020 - 05:07 ص
الوادي الجديد
الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

 تسبب فيروس كورونا  فى خلق حالة من الهلع والرعب فى الشارع ولدى الأسرة المصرية، وعلى الرغم من خطورته على الصحة العامة للمواطنين، إلا أنه نجح  في عودة التآلف والتلاحم بين أفراد الأسر المصرية والتى قاربت على الانقراض بسبب الانشغال بأعباء الحياة.

 

يقول محمد مدبولي أخصائي اجتماعي،  إن إجراءات الحكومة الاحترازية فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد من أهم القرارات التي اتخذتها  الحكومة  لعدم انتشار  كورونا .


 وأوضح أن قرار جلوس المرأة العاملة التى تعول أطفال أقل من١٢سنة بالمنزل وتأجيل الدراسة وغلق المنشآت التجارية من السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا جاء فى مصلحة الأسرة المصرية وإعادة لم شمل الأسرة مرة أخرى.

 

ولفت الي أن  الانشغال بالبحث عن مصدر الرزق في ظل  الغلاء الذي طال معظم السلع ، أثر بالسلب على الأسرة وأدي إلى افتقاد الألفة والتراحم والمودة ولم شمل الأسرة الذي كان من أساسيات الحياة بين الأسر في الماضي.

 

من جانبه أوضح  محمد سليم مدرس ، أنه مع تنفيذ التدابير الإحترازية لمواجهة "كورونا" لأنها لم تحافظ فقط على صحة وسلامة الأسرة المصرية بل ساعدت على  التلاحم  والترابط  بين افراد الاسرة وعودة لم الشمل .

 

وأكد  أن الشيء الوحيد الذي  يحسب  لكورونا  هو جمع أفراد الأسرة بمنازلهم وعودة لم الشمل،فأصبحت جميع الأسر بمنازلها فى وقت واحد وسط  أجواء اجتماعية  كادت أن تندثر .

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