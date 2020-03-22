الحكومة الفرنسية تدعم رينو و بيجو سيتروين لمواجهة تداعيات كورونا

أعلنت الحكومة الفرنسية عن حزمة من القرارات الجديدة تهم صناعة السيارات لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ، من بينها دعم كل من شركتي رينو و مجموعة بيجو سيتروين.





وسيتم توفير 325 مليار دولار أمريكي، كضمانات للقروض الحكومية، وكذلك تأجيل الضرائب وتعديل الرواتب للمحتاجين، ويحق لكل من رينو وبيجو سيتروين الحصول على هذه المزايا في حالة الحاجة إليها.





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وقال برونو لو مير وزير المالية الفرنسية خلال مقابلة مع راديو بي إف إم بيزنس، قبل لقائه مع شركات صناعة السيارات: "الوضع واضح للغاية، من غير المحتمل رؤية الشركات الفرنسية الكبرى والرموز الصناعية الضخمة تختفي، وإذا تطلب الأمر لحماية تراثنا الصناعي الوطني اللجوء إلى إجراء شديد مثل التأميم، فنحن على استعداد للذهاب إلى هذا الحد".





وأضاف لو مير أنه سيقدم قريبًا العديد من الخطط والخيارات إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تهدف إلى مساعدة أكبر الأسماء في صناعة السيارات في البلاد على التعامل مع أزمة فيروس كورونا، ومع ذلك، قال مصدر مقرب من رينو إنه لم تتم مناقشة أي خطط أو خطوات دقيقة أثناء المكالمة مع وزير المالية، باستثناء المشاكل العامة التي تواجهها صناعة السيارات.





وطلب الاتحاد الفرنسي لصناعة السيارات من الحكومة تقديم حزمة دعم أكثر سخاءً، مقارنة بالإجراءات التي تم الإعلان عنها بالفعل، لمواجهة آثار الأزمة على مبيعات السيارات .