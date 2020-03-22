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محافظات

مستقبل وطن بنى مزار يطهر القرى المصابة بـ فيروس كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 05:03 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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أيمن رياض
شكل حزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب ، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام للحزب ، فرقا للتعقيم للمرور على الأماكن المختلفة بالمحافظات للمساهمة فى تعقيم الأماكن العامة خاصة المزدحمة.

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا تحت رعاية النائب عمرو غلاب أمين الحزب بالمحافظة ، وإشراف عمرو عبد الغنى امين المركز حملات التعقيم والتطهير ضد فيروس كورونا، حيث توجهت فرق العمل التى تم تشكيلها من قبل الامانات المختلفة بالمركز إلى قريتى ابو جرج والقيس بمركز بنى مزار وهى القرى التى شهدت اول حالات للاصابة بفيروس كورونا بمحافظة المنيا.

وتم تطهير منازل الحالات المصابه بالفيروس والمنازل المجاورة ، والشوارع والأماكن العامة والمنشآت الخدمية ووسائل المواصلات ، بالإضافة الى توزيع الكمامات.
مستقبل وطن بنى مزار يطهر القرى المصابة بـ فيروس كورونا
مستقبل وطن بنى مزار يطهر القرى المصابة بـ فيروس كورونا
مستقبل وطن بنى مزار يطهر القرى المصابة بـ فيروس كورونا
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