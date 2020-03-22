حماة الوطن ببني سويف يطلق حملة التزم فى بيتك واتعلم

أطلقت أمانة الشباب بحزب حماة الوطن بمحافظة بني سويف برئاسة الدكتورة إيمان أبوعوف امين شباب المحافظة، وبرعاية الدكتور درويش الخولى أمين عام حزب حماة الوطن مبادرة التزم فى بيتك واتعلم عشان نقدر نكمل.





الحملة تهدف إلى توعية المواطنين عن طرق الوقاية من فيروس الكورونا وتوزيع الكمامات والمطهرات اللازمة للوقاية والتطهير مجانا للمواطنين مشاركة من حزب حماة الوطن مع الدولة فى توفير المستلزمات الطبية والتوعية للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا.





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كما أطلق الحزب بإشراف الدكتور درويش الخولي، أمين عام الحزب والدكتور عبدالرحمن برعي، عضو مجلس النواب ونائب الحزب بالمحافظة حملة تعقيم وتوعية وتوزيع كمامات على المصالح الحكومية بقرية إبشنا التابعة لمركز بني سويف دعما للدولة والأهالي لمواجهة كورونا .