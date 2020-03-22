بيس ولا فيفا .. برشلونة ينسحب من بطولة "البلاي ستيشن" بالدوري الإسباني

انسحب برشلونة من بطولة فيفا 20 لـ"بلاي ستيشن" التي ينظمها الدوري الإسباني خلال الفترة الحالية في ظل توقف المسابقة بسبب انتشار فيروس الكورونا.

ورشح برشلونة لاعبه سيرجي روبرتو لتمثيل فريق برشلونة في البطولة "فيفا 20" بنائًا على رغبته، بينما لعب لريال مدريد اللاعب ماركو أسينسيو، وماركوس يورينتي من أتلتيكو مدريد.

لكن روبيرتو لم يلعب بسبب رفض شركة "كونامي" اليابانية الراعية لنادي برشلونة وصاحبة لعبة "بيس" مشاركة النادي في اللعبة المنافسة التي تنظمها "إي إيه سبورتس"، وبعد الإنسحاب يتأهل إيبار منافس برشلونة إلى الدور التالي ربع النهائي دون اللعب أمام البارسا.



