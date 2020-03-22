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أخبار البلد

شاهد.. تعقيم قسم شرطة النهضة والمباني والسيارات

الأحد 22/مارس/2020 - 02:24 ص
صورة من القسم
صورة من القسم
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صدى البلد
تطوع مجموعة من الشباب لتعقيم المنشآت ضد فيروس كورونا بمدينة النهضة والسلام لتعقيم المباني وقسم الشرطة والسيارات، للوقاية من فيروس كورونا COVID-19.

وبدأ الشباب المتطوع في تعقيم مدينتهم للوقاية من فيروس كورونا، وباقي المناطق بتكوين فريق متطوعين بإشراف طبيب او متخصص وتعقيم المحال التجارية والاماكن الهامة.

وقام فريق المتطوعين بتعقيم قسم شرطة النهضة من الداخل وممر غرف الحجز، وذلك لوقاية المتواجدين من فيروس كورونا، كما قام الشباب بتعقيم المساجد بالمنطقة وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك والمراكز الطبية والسيارات المتواجدة في الشوارع.

وفي سياق متصل أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أثناء إجتماعه مع الأجهزة التنفيذية اليوم على أهمية التشديد على الجهات الرقابية لمحاربة جشع التجار واستغلال الأزمة والرقابة على رفع الأسعار  وقد استعرض مدير مديرية التموين بالقاهرة الإجراءات الرقابية وموقف المخابز والتموين.

كما شدد محافظ القاهرة على تنفيذ  قرار رئيس الوزراء اليوم والذى يتضمن غلق كافة المراكز التجارية والكافيهات والمطاعم من الساعة السابعة مساء الى الساعة السادسة صباحا وذلك حتى يوم ٣١ مارس موجها بمتابعة هذه الإجراءات بشدة وصرامة وأكد متابعة أجهزة المحافظة تنفيذ قرار السيد رئيس مجلس الوزراء .

وأضاف محافظ القاهرة ان مهمة المسئولين هى توجيه المواطنين وارشادهم وتوعيتهم بخطورة فيروس كورونا هو أفضل السبل لمحاربة انتشار الفيروس.

وفى نفس السياق وجه على المرور المستمر على كافة مراكز الشباب والمطاعم والمقاهى ومراكز الألعاب الألكترونية (سايبر) والحضانات والتأكد من غلقها

 واضاف محافظ القاهرة أن القرارات التى تتخذها الدولة هى لصالح المواطن المصرى مع تأييد كامل من المواطنين لتلك القرارات وأن الإجراءات الاحترازية  التى تتخذها الدولة حازمة وصارمة لتأمين المواطنين ووجه بعدم إصدار اى تصريحات إلا من خلال  وزارة الصحة.

وأكد محافظ القاهرة بأهمية تشجيع المواطنين على تحمل المسئولية والحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم وهى من أولويات مكافحة العدوى كما أشار المحافظ الى أهمية التواصل مع أعضاء مجلس النواب  ودورهم فى توعية المواطنين ومساعدة الدولة لتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لانهم بالفعل متواجدين فى الميدان مع المواطنين 

واطمأن المحافظ على التأهب والاستعداد الكامل للمستشفيات التابعة لمحافظة القاهرة فى حالة حدوث عزل عدد كبير من المرضى مع توفر كافة متطلبات وأدوات التعقيم والمواد المطهرة وتقسيم الخدمة على المستشفيات، مشددا على هيئة النظافة بأنه لابد أن يكون لها القدرة على مواجهة اى ظروف استثنائية لاستيعاب المستجدات.  

وأكد على التعامل الإلكترونى لتنفيذ خدمات ومصالح المواطنين مع تفعيل  ١١٤ الخط الساخن
شاهد.. تعقيم قسم شرطة النهضة والمباني والسيارات
شاهد.. تعقيم قسم شرطة النهضة والمباني والسيارات
شاهد.. تعقيم قسم شرطة النهضة والمباني والسيارات
شاهد.. تعقيم قسم شرطة النهضة والمباني والسيارات
شاهد.. تعقيم قسم شرطة النهضة والمباني والسيارات
شاهد.. تعقيم قسم شرطة النهضة والمباني والسيارات
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