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الكنيسة الأرثوذكسية: الجنازات مقتصرة على أهل المتوفى

الأحد 22/مارس/2020 - 01:41 ص
الكنائس
الكنائس
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إبراهيم القادري
قال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن الكنيسة اصدرت قرارا السبت الماضى بمنع التجمعات في جميع الكنائس وتم إلغاء الأنشطة الكنائسية والنوادى والحضانات .


وأضاف بولس حليم خلال تصريحات تليفزيونية، أنه بناء على الإجراءات المصرية التي تتخذها في مواجهة فيروس كورونا طلب قداسة البابا من اللجنة الدائمة للمجمع المقدس، وهي تعتبر لجنة الطوارئ ،تم الاجتماع صباح اليوم وقمنا بالخروج بمجموعة من القرارات .



وأوضح بولس حليم، ان من ضمن هذه القرارات غلق الكنائس تماما وتوقف الصلوات والأنشطة في جميع الكنائس، والقرار الثاني متعلق بالجنازات وان تكون مقتصرة علي أسرة المتوفي وان يتم تشيع الجنازات من كنيسة واحدة حتي يسهل وتعقيمها وتطهيرها .


وتابع أن الاجتماع صدر عنه أيضا منع الزيارات الي جميع الاديرة، قائلا: ما جعلنا نقوم بذلك، ان التجمعت هي الخطر الأول الذى يهددنا من هذا الفيروس".
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