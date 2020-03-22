رئيس نادي الاتحاد: أتحدى مرتضى والخطيب .. وحسام عاشور واخد على خاطره

تحدى محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري رؤساء أندية الأهلي والزمالك وسموحة والمصري والإسماعيلي والنجوم، لمساعدة الأسر المتضررة من تعليق العمل بسبب فيروس كورونا.









وقال مصيلحي ، عبر قناة أون تايم ، أتحدى فرج عامر ومحمود الخطيب ومرتضى منصور ومحمد الطويلة وسمير حلبية وإبراهيم عثمان، وسأبدأ ب 700 عائلة في شهر أبريل.









وتابع ، أوجه التحيه لـ سعد سمير على مبادرة المساعدة التي بدأها عن طريق السوشيال ميديا.









وأضاف أنه تمنى ضم شريف إكرامي حارس الأهلي منذ وقت طويل ولكن لم يتم الأمر.







