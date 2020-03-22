بدأت 2008 .. وزير الري يسرد التفاصيل الكاملة لـ أزمة سد النهضة وتعنت إثيوبيا.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر أرسلت في 2008 للبنك الدولي خطابا بشأن بناء أول سد على النيل الأزرق بالتنسيق بين مصر والسودان وأثيوبيا، وأثناء الدراسات تفاجئنا إعلان أثيوبيا بناء سد آخر جديد في ظل أحداث 25 يناير 2011 أثناء مصر كانت منشغلة في الثورة.









وأضاف «محمد عبد العاطي» خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC» أن إثيوبيا تعرقل الوصول لاتفاق حول سد النهضة منذ 2011 وحتى الآن.









وأوضح وزير الموارد المائية والري، أنه أجريت مفاوضات على مستوى وزراء الخارجية للدول الثلاثة وخبراء وأساتذة الجامعات والباحثين للتأكد من عدم أضرار جسيمة على دول مصب، مضيفا أن أثيوبيا، مصر أبدت مرونة متناهية خلال مفاوضات سد النهضة بأمريكا وأثيوبيا تعنتت.









وأشار «محمد عبد العاطي» إلى أنه كان هناك تقدم كبير حدث في الاجتماعات التي جمعت الدول الثلاثة بشأن سد النهضة حتى الوصول إلى النهاية، ولكن أثيوبيا تراجعت واعتذرت عن توقيع الإتفاق النهائي في الأمم المتحدة بحجة أنها ستجري حوار مجتمعي.









وشدد «محمد عبد العاطي» على أن أثيوبيا تعرقل الوصول لإتفاق حول سد النهضة وحدث نوع من الجدال بعد ما حدثت مفاوضات شرسة بين الجانبين ولكن أثيوبيا مصرة على موقفها.