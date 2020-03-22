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أخبار العالم

الدفاع الروسية: إرسال علماء فيروسات ومعدات عسكرية إلى إيطاليا لمكافحة كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:53 ص
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
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أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أنها تخطط إلى إرسال علماء فيروسات ومعدات عسكرية إلى إيطاليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة ، في بيان نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، "ستنقل طائرات النقل التابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية، وفقا لاستعداد الجانب الإيطالي 8 فرق متنقلة من علماء الفيروسات والأطباء العسكريين الروس، ومجموعة سيارات طبية ومواد للتعقيم والتطهير، فضلا عن المعدات الطبية إلى إيطاليا".

وأشار البيان إلى أنه "بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر وزير الدفاع سيرجي شويجو تعليمات بإنشاء مجموعة جوية لتقديم المساعدة إلى إيطاليا في مكافحة فيروس كورونا المستجد".

وفي وقت سابق اليوم ، أعرب الرئيس فلاديمير بوتين عزم بلاده إرسال مختصين ومعدات طبية الى إيطاليا لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وقال الكرملين ، في بيان ، إن بوتين تحدث هاتفيا إلى رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وتناولا الموقف بشأن تفشي فيروس كورونا المستجد والإجراءات المتبعة للحد من انتشاره.

وأكد بوتين خلال الاتصال استعداد روسيا لتقديم مساعدة فورية الى إيطاليا لمكافحة الفيروس ، وأعرب عن دعمه لإيطاليا شعبا وقيادة خلال هذا "الوضع الوبائي الصعب".

وذكر البيان " إنه استجابة لطلب الجانب الإيطالي، فقد أكد الرئيس الروسي استعداده لإرسال المساعدة الفورية اللازمة ، وأن بوتين أكد على أن موسكو خططت لتزويد إيطاليا بمعدات وقائية وطبية، ومجمعات متنقلة لمكافحة العدوى ، وفرق من المتخصصين الروس لكبح انتشار الوباء".
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