الإعلاميات يحتفلن بـ عيد الأم.. رضوى الشربينى توجه رسالة مؤثرة لوالدتها.. هيدى كرم: ساعات بطلع من هدومى منك.. ومها الصغير: انتي مصدر إلهامي

احتفل عدد من الإعلاميات بعيد الأم هذا العام عبر صفحاتهم وحساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، واختلفت طريقة كل منهم، حيث فضل بعضم نشر صورة بصحبة والدته، أو صورة من الذكريات، والبعض الآخر كتب رسالة عبر فيها عن مدى حبه وارتباطه بأمه.









نشرت رضوى الشربينى ،عبر حسابها الشخصى على موقع فيسبوك صورة لوالدتها بصحبة أطفالها، وعلقت على الصورة قائلة :" علمتنى حاجات كتير اوى أولها الأمومة ،كل سنة وانتى طيبة يا ظهرى وَيَا سندى وأم بناتى قبل ما تبقى أمى".





وتابعت رضوى الشربينى "كل سنة وكل أم طيبة وربنا يرحم كل أم توفاها الله ويبقى مكانها فى الجنة بإذن الله ،بحبك يا أمى ".













ونشرت الإعلامية بسمة وهبة عبر حسابها الشخصى على صفحة الانستجرام صورة لها مع والدتها .





علقت بسمة وهبة على الصورة قائلة :" الأميال والطيران حاشونى عنك ، يارب الغمة تنزاح لأسافر واجيلك واحتفل كل يوم بعيدك ستالحبايب يا حبيبة كل سنة وانتى طيبة يا أمى ".









ونشرت أسما شريف منير ،عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام صورة لها بصحبة ابنتها لارا، وعلقت عليها قائلة :" انتى احسن حاجة ليا، ربنا يخليكى ليا ،وميحرمنيش منك ابدا انا فخورة انك بنتى ".





وتابعت "كل سنة وكل ام طيبة وحنينة ربنا يبارك فى عمركم ويخليكم لأولادكم ويفرح قلبكم بيهم وتشوفوه فى أحسن حال".





وأضافت"كل أم وكل ست ربت وكبرت انتوا ابطال ،بحبكم الله يرحمك يا أمى ".









ونشرت هيدى كرم ،عبر حسابها الشخصى على موقع الصور انستجرام لها ولأختها بصحبة والدتها .









وعلقت عليها قائلة :"مامى يا نامى انتى دايما الجندى المجهول ،انتى مصدر القوة ،الأرض الصلبة، الحكمة ،الوعى والذكاء ،انتى مهما قلتعنك مَش هتعرف اوصفك،ربنا يخليكى لينا ويخلينا ليكى بكل مشاكلنا وقصصنا وتعبنا ،وتفضلى دايمًا منورة حياتنا ".





وكتبت ملحوظة "ده ما يمنعش انى ساعات ببقى هتجنن منك واخرج من هدومى منك ، بس افصلى دايمًا أكبر نعمة فى حياتنا ،كل سنةوانتى طي يا امى ..بحبك ".





وهنأت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، والدتها بمناسبة عيد الأم، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنسجرام".









ونشرت مها الصغير، صورة بصحبة والدتها وعلقت قائلة "شكرا لكazzafahmy لجعل هذا اليوم هو الأكثر تميزا ... ستبقى مصدر إلهامي أما بالنسبة لأمي الجميلة @ Mollyhanem أحبك أكثر من الكلمات التي يمكن أن يقولها الله لي ، mostafa @ mostafaalsagheer وأطفالنا الذين أحبهم ش. #Repostazzafahmy معrepostsaveapp · · احتفال بالحب الحقيقي. "والدتي لطيفة وقوية ، بدونها سأفقدها ... ستظل دائمًا حبي الحقيقي إلى الأبد." مها الصغير مع والدتها ملكه العليلي".







