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رياضة

مرتضى منصور بيحبني .. لاعب الزمالك: استبعدوني لعلاقتى القوية برئيس النادي

الأحد 22/مارس/2020 - 03:37 ص
مرتضي منصور ونبيوشا
مرتضي منصور ونبيوشا
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حسن العمدة
كشف أحمد رفعت نجم الزمالك المعار لنادي الاتحاد السكندري ، عن مسيرته داخل الزمالك وكواليس مشاركته مع الفريق .

وقال  احمد رفعت، عبر قناة اون تايم ، انه تعرض لأشياء غريبة داخل نادي الزمالك بشأن مشاركته، مضيفا أنه أحيانا يسجل أهدافا ويحصل على لقب رجل المباراة، وأجد نفسي خارج قائمة المباراة التالية.


وبسؤاله هل تأثرت مسيرته بسبب علاقته القوية بمرتضي منصور ، قال :" البعض يتحدث عن تدخل رئيس الزمالك في التشكيل، فلو هو من يعطي المدرب التشكيل سأكون أول لاعب متواجد في التشكيل".


وتابع  أحمد رفعت: "عندما كان نيبوشا مدرب الفريق كنت لا أشارك تماما ، ثم وضع نيبوشا اسمي في قائمة المباراة التالية في نفس اليوم صرح مرتضى منصور في أحد البرامج حول احتمالية رحيلي عن النادي لعدم مشاركتي وقال: "رفعت لن يشارك لكن ربما نيبوشا من يرحل".


واختتم أحمد رفعت ، تصريحاته ، أن في اليوم التالي قرر نيبوشا خروجي من القائمة وقتها فهمت أنه يريد إثبات أنه صاحب الكلمة وخروجي بسبب تصريح رئيس النادي.

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