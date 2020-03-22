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تطورات جديدة .. متحدث الصحة يزف بشرى سارة للمصريين عن كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 01:51 ص
خالد مجاهد
خالد مجاهد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن اليوم هناك 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا فقط، وتم شفاء حالتين زيادة وتم خروجهم من مستشفى العزل، وبالتالي نكون وصلنا إلى 41 حالة تم شفاؤهم تماما.


وأضاف خالد مجاهد خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحالات التي تحولت نتيجتهم من إيجابية إلى سلبية بالأمس كانوا 60 حالة، أما اليوم 73 حالة وهكذا يكون هناك 13 حالة في طريقهم إلي الشفاء، كما أن هناك حالتي وفاة الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عاما من محافظة الجيزة ومواطن مصرى يبلغ من العمر 75 عاما من محافظة الجيزة .



وأوضح خالد مجاهد ، أن الحالتين كانا من المخالطين للحالات التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا وكانوا يعانون من أمراض مزمنة بالإضافة إلي أنهم كانوا من كبار السن .


وتابع خالد مجاهد ، أن هناك انخفاضا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بسبب الخطوات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة في آخر أسبوع وسيكون لها مردود أنه سيتم خفض عدد الحالات المصابة بشرط الناس تلتزم بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى والعاجلة.


واستكمل خالد مجاهد ، أن أى مصرى أو أى أجنبي يتم الاشتباه به يتم وضعه في الحجر الصحي لمدة 14 يوما حفاظا عليه وعلى من حوله.


وأشار إلى أن عملية الكشف عن المخالطين تساعدنا في منع انتشار الفيروس إلى أكبر عدد ممكن من الناس وهذا بفضل الجهود التي تقوم بها الدولة في التصدي لهذا الوباء .
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