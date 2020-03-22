إيهاب توفيق يروج لأغنية "أبويا وامي" بهذه الطريقة

روج الفنان إيهاب توفيق لأغنية "أبويا وأمي" ونشر مقطع منها عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك.

الأغنية من المقرر أن تطرح خلال ساعات وهي من كلمات رضا المصري، وألحان وتوزيع فارس فهمي.

وكان قد كشف المطرب إيهاب توفيق، كواليس إحيائه حفلا غنائيا بعد وفاة والده بأسبوعين والتى أثارت تساؤلات الجماهير.





وأوضح توفيق خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر "القناة الأولى المصرية"، أنه أضطر لإحياء الحفل، لارتباطه بعقود مع المنظمين، والإلغاء كان سيتسبب فى خسائر كبيرة لهم.

وتابع: تحاملت على نفسى وأحييت الحفل، ورفضت بعد ذلك كل الأعمال التى عرضت علي، حتى تسجيل أغنية أبويا وأمى.