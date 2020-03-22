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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. iPHONE 8 PLUS بـ 7300 جنيه..تويتر يتخلص من معلومات كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 02:32 ص
أخبار العلوم والتكنولوجيا..
أخبار العلوم والتكنولوجيا.. iPHONE 8 PLUS بـ 7300 جنيه
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قسم التكنولوجيا
نشر قسم العلوم والتكنولوجيا بموقع "صدى البلد" الاخباري، أهم الأحداث التى شهدتها الساعات الماضية، متضمنة العديد من الأخبار والتقارير الهامة عن أحدث التقنيات المختلفة التى نستعرضها فى النشرة التالية.


أطلقت شركة جوجل "Google"، الأمريكية العملاقة، موقعا إلكترونيا جديدا مخصصا للمعلومات الخاصة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.


ذكر تقرير صادر من وكالة بلومبيرج، أن شركة أبل في طريقها لإطلاق سلسلة هواتف iPhone 12 التى ستصدر بتقنية 5G ، وذلك في شهر سبتمبر أو أكتوبر العام الحالى، بالرغم من الصعوبات التى تواجهها من بطء الإنتاج بسبب تفشى فيروس كورونا. 


قامت الحكومة البولندية، أمس، بإطلاق تطبيق على الهواتف الذكية يسمح لمصابى فيروس كورونا المطبق عليهم الحجر الصحى بإرسال صور سيلفى لأنفسهم إلى الهيئات المختصة لمتابعة أحوالهم الصحية. 


أعلن تويتر "Twitter" أمس، أنه اتخاذ خطوات جديدة لفتح برنامج التحقق "العلامة الزرقاء" من أجل المساعدة في توثيق الحسابات التي "تقدم تحديثات ذات مصداقية حول فيروس كورونا اhttp://tempuri.org/tempuri.htmlلمستجد.


يشهد العالم حالة من القلق الكبير جراء تفشى فيروس كورونا في أغلب دول العالم ، وهو الأمر الذى ساعد على انتشار بعض المعلومات المضللة و الأخبار الكاذبة والتى ساهمت في نشر الرعب بين سكان العالم، ومن بين المنصات التى تم استخدامها في نشر هذه الأخبار مواقع التواصل الإجتماعى فضلا عن عدد من التطبيقات التى تقوم بنشر أخبار مزيفة عن الفيروس


منذ توقف الدراسة في معظم دول العالم، وفرض إجراءات ببقاء الطلاب في المنازل كـإجراءات احترازية من الحكومات لمواجهة تفشى فيروس كورونا، شهد الازدياد على الألعاب خاصة ألعاب الفيديو الإلكترونية على مستوى العالم بشكل كبير، كما وصل عدد المستخدمين لمنصات الألعاب خاصة ألعاب الفيديو إلى ملايين المستخدمين خلال أيام.


يرغب الكثيرون من عاشقى  أشهر هاتف ذكى فى العالم آيفون لامتلاك أى من إصداراته المميزة، ولكن سعره الغالى منعهم من ذلك أحيانًا، إلا انه من حين لآخر تظهر عروض مميزة تجعل أمر الحصول على آيفون جديد بسعر أقل بكثير.


لا شك أن فئة الـ S الفاخرة والمميزة فى هواتف سامسونج تقدم تجربة أندرويد لا مثيل لها، حيث توفر لك التصميم الأنيق مع أداء قوى وكاميرا جبارة، الأمر الذى يبحث عنه كل مستخدمى أندرويد، ولكن سعرها المرتفع يضعهم فى إختيارات اقل.

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