سبب تسمية المسجد الأقصى بهذا الاسم.. البحوث الإسلامية يوضح أمرين

أوضح مجمع البحوث الإسلامية سبب تسمية المسجد الأقصى بهذا الاسم، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي بموقع التواصل " فيسبوك ".





وذكر " البحوث الإسلامية " في بيانه سبب تسمية المسجد الأقصى قول الإمام ابن حجر - رحمه الله-: " مَسْجِدَ بَيْتِ الْمَقْدِسِ قِيلَ لَهُ الْأَقْصَى لِبُعْدِ الْمَسَافَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ، وَقِيلَ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ وَرَاءَهُ مَوْضِعُ عِبَادَةٍ".





وتابع " البحوث الإسلامية " قول الإمام بن حجر: "وَقِيلَ لِبُعْدِهِ عَنِ الْأَقْذَارِ وَالْخَبَائِثِ وَالْمُقَدَّسُ الْمُطَهَّرُ عَنْ ذَلِكَ"، فتح الباري.





من جانبه، بين الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، أن كلمة القدس موجودة في اللغة العربية، وهي بمعنى الطهر والنزاهة والطيبة والعلو وغيرها الكثير من المعانى، مشيرًا إلى أن ابن حجر العسقلاني أورد لكلمة القدس أكثر من 20 لفظة.





واستند «جمعة»، عبر فيديو له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إلى ما وَرَدَ في حديثِ عائشةَ - رضي الله عنها- أَنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم- كان يقولُ في ركوعِهِ وسجودِهِ: -« سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ، ربُّ الملائكةِ والروحِ».







وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: "عندما كنا نلقى بعلماء اليهود في المؤتمرات العالمية يذكرون لنا أن كلمة القدس مذكورة عندهم في التوارة بأكثر من 70 لفظة كـ بيت المقدس وأورشليم وأورسليم".







ونبه أن الأسماء تتعدد ولا مانع في ذلك؛ فالله – سبحانه وتعالى- له الأسماء الحسنى وهي 99 اسمًا، و 150 في القرآن وفي السنة 160 اسمًا وفي المجموع 222 اسمًا ويزيد؛ فتعدد الأسماء ليس له مدلول بعينه.

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