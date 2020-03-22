AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تشميع المقاهى والمولات التجارية المخالفة لقرار الغلق بأسوان.. صور

الأحد 22/مارس/2020 - 04:58 ص
جانب من الحملة
جانب من الحملة
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
تواصل الأجهزة الأمنية بأسوان بالتعاون مع الوحدات المحلية حملاتها المكبرة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحلات والمقاهى والأندية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.

وأسفرت الحملات عن تشميع عدد من المقاهى والمولات التجارية المخالفة والتى لم تلتزم بتنفيذ قرار الغلق. 

وكان مركز شرطة كوم أمبو برئاسة العميد محمود مرعي مأمور المركز المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ترأسا حملة لمتابعة إلتزام المحال والمقاهى والمولات التجارية بقرار الغلق ليلًا، وأسفرت نتائج الحملة عن غلق وتشميع عدد من المقاهى والمحال المخالفة للقرار، وتغريمهم مبالغ مالية نتيجة مخالفة القرار.     

وفى نفس السياق تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بإشراف من اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن بالمرور الميدانى بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يوميًا بدءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى.     

وأشاد أشرف عطية بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء أسوان، بجميع أنحاء المحافظة واستجابتهم السريعة بالالتزام بقرارات الحكومة، وذلك لحماية وسلامة المواطنين من أى أضرار وهو الذى يساهم في تحقيق أعلى الدرجات الوقائية والأمان.    

كما أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع إقامة أى سرادقات للاحتفالات والموالد والأفراح، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الاختلاط فى التجمعات الكبيرة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لانتشار مرض كورونا المستجد.     

وأكد محافظ أسوان أن هناك غرفة عمليات بأشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الاتجاه، مشددًا على المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الإستهلاكية. 

واقرأ أيضًا: 

تشميع المقاهى والمولات التجارية المخالفة لقرار الغلق بأسوان.. صور
تشميع المقاهى والمولات التجارية المخالفة لقرار الغلق بأسوان.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

9 قرارات لمواجهة فيروس كورونا بأسوان .. تعرف عليها

رئيس حي الزيتون يغلق المقاهي والمحلات.. صور

حملات مكثفة في مرسى علم لتنفيذ قرار الغلق

لمواجهة كورونا .. محافظ أسوان يتابع إغلاق المحال والمنشآت .. صور

لليوم الثاني .. رئيس مدينة سفاجا تتابع غلق المطاعم والمقاهي

للوقاية من كورونا.. تعرف على أبرز قرارات محافظة أسوان لمواجهة الأزمة

ترشيحاتنا

التعليم العالي تكشف مصير الميدترم وامتحانات نهاية العام

دعاء ليلة الإسراء والمعراج مكتوب.. لزيادة الرزق وطمأنينة النفس و التخلص من الهم والحزن

الكويت تفرض حظر تجول 11 ساعة بسبب كورونا.. وتمديد العطلة الأسبوعية

بعدما كشفت حملها.. خناقة بين رواد انستجرام وريهام حجاج بسبب ياسمين عبد العزيز..شاهد

الجيش اللبناني ينتشر في الشوارع لتطبيق إجراءات الحكومة ضد كورونا

برلماني يكشف سبب تعيين الرئيس السيسي مستشارا صحيا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. فتاة أردنية ترقص وسط الشارع وتخالف حظر تجوال كورونا

قبل الحمل.. 10 إطلالات جريئة وملفتة لـ ريهام حجاج

فضيحة زوج كيم كارداشيان بعد مكالمة فيديو مسربة