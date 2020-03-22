تشميع المقاهى والمولات التجارية المخالفة لقرار الغلق بأسوان.. صور





وأسفرت الحملات عن تشميع عدد من المقاهى والمولات التجارية المخالفة والتى لم تلتزم بتنفيذ قرار الغلق.





وكان مركز شرطة كوم أمبو برئاسة العميد محمود مرعي مأمور المركز المهندس أحمد عبد الوهاب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو ترأسا حملة لمتابعة إلتزام المحال والمقاهى والمولات التجارية بقرار الغلق ليلًا، وأسفرت نتائج الحملة عن غلق وتشميع عدد من المقاهى والمحال المخالفة للقرار، وتغريمهم مبالغ مالية نتيجة مخالفة القرار.





وفى نفس السياق تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الحملات المكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتعاون والتنسيق مع قوات مديرية أمن أسوان بإشراف من اللواء محمد خالد نائب مدير الأمن بالمرور الميدانى بالشوارع والميادين الرئيسية والفرعية للتأكد من قيام جميع المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية وتقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقلة بالالتزام بتنفيذ قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بالإغلاق يوميًا بدءًا من الساعة السابعة مساءًا وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام المواطنين ليوم 31 مارس الحالى.





وأشاد أشرف عطية بالوعى الحضارى والمستنير لأبناء أسوان، بجميع أنحاء المحافظة واستجابتهم السريعة بالالتزام بقرارات الحكومة، وذلك لحماية وسلامة المواطنين من أى أضرار وهو الذى يساهم في تحقيق أعلى الدرجات الوقائية والأمان.





كما أعطى اللواء أشرف عطية، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والقرى بمنع إقامة أى سرادقات للاحتفالات والموالد والأفراح، بجانب عدم فتح أى قاعات للمناسبات العامة، بالإضافة إلى دور السينما والمسارح والملاهى للحد من الاختلاط فى التجمعات الكبيرة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة لتحقيق أعلى درجات المواجهة والمجابهة لانتشار مرض كورونا المستجد.





وأكد محافظ أسوان أن هناك غرفة عمليات بأشراف من الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ لمتابعة أى تجاوزات فى هذا الاتجاه، مشددًا على المسئولين باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال كل من يخالف تنفيذ ذلك وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة للإغلاق باستثناء خدمات توصيل الطلبات للمنازل وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت والمجمعات الإستهلاكية.





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تواصل الأجهزة الأمنية بأسوان بالتعاون مع الوحدات المحلية حملاتها المكبرة لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإغلاق المحلات والمقاهى والأندية من الساعة السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، وذلك لمواجهة فيروس كورونا.