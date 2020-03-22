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توك شو

الأم ليس لها ذنب .. حمادة هلال: ترددت في طرح ست الناس بسبب كورونا

الأحد 22/مارس/2020 - 04:36 ص
حمادة هلال
حمادة هلال
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إبراهيم القادري
قال الفنان حمادة هلال إنه يعمل على تجهيز أغنية "ست الناس" بمناسبة عيد الأم منذ فترة، موضحا أنه كان مترددا حول طرحها بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد خاصة مع انتشار فيروس كورونا.


وأضاف حمادة هلال خلال تصريحات تليفزيونية: " الأم ليس لها ذنب ويجب أن تفرح كما أن هذه الفترة صعبة جدا ولكنني اكتشفت فيها شيئا مهما جدا وهو أننا أصبحنا نجلس في منازلنا ونعرف عن أسرنا ما لا يريدون قوله".


وأوضح حمادة هلال: "الست التي ظهرت في فيديو اغنية "ست الناس" ظن الكثير أنها أمي بسبب ملامحها، كنت أتمنى أن تكون أمي معي ولكنها مريضة".


وتابع: أغنية "ست الناس" تكريما لكل أمهات مصر لأنهم يستحقون أكثر من ذلك".
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